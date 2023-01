Γερμανία: Έκκληση για αποτροπή της αύξησης των εντάσεων στην Πλατεία των Τζαμιών

Την αποτροπή των ενεργειών που μπορούν να αυξήσουν τις εντάσεις ζήτησε η Γερμανία, ύστερα από τη σύντομη επίσκεψη του νέου υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στην Πλατεία των Τζαμιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ιερό τόπο που βρίσκεται στο επίκεντρο των ισραηλινο-παλαιστινιακών εντάσεων.

“Το καθεστώς” σε αυτή την Πλατεία στην Ιερουσαλήμ “συνέβαλε επί μακρόν στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας που είναι εύθραυστες γύρω από τους ιερούς τόπους”, υπογραμμίζει στο Twitter ο Γερμανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ.

The status quo on the #TempleMount/Haram Al Sharif has long helped maintain the fragile peace and security around the holy sites. Germany urges everyone to avoid actions that could increase tensions.

