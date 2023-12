Γερμανία και Γαλλία συμφώνησαν σε κοινή πρόταση για το Σύμφωνο Σταθερότητας

Η Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν σε κοινή πρόταση για τη μεταρρύθμιση των κανόνων για το χρέος και το έλλειμμα , δίνοντας σημαντική ώθηση στις διαπραγματεύσεις για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας, ενόψει της απογευματινής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Ecofin.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, η γαλλογερμανική πρόταση περιλαμβάνει πιο αποτελεσματικές γραμμές ασφαλείας για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του εθνικού χρέους των χωρών μελών, σε σχέση με το υπάρχον Σύμφωνο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από τα κράτη μέλη.

Η γαλλογερμανική συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από αιφνιδιαστική επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ χθες το απόγευμα στο Παρίσι, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του Μπρουνό Λεμέρ. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο Λίντνερ με ανάρτησή του στο Χ. «Πριν από δύο χρόνια οι θέσεις ήταν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Εκείνη την εποχή υπήρχαν εκκλήσεις για κατάργηση των γνωστών κριτηρίων του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ και του εθνικού χρέους στο 60%. Το έχουμε αφήσει πίσω μας, μαζί», δήλωσε ο Κρίστιαν Λίντνερ στο DPA. Αντιθέτως, και τα δύο κριτήρια έχουν πλέον επιβεβαιωθεί ρητά.

Από τη γερμανική σκοπιά, είναι επίσης ζωτικής σημασίας η πορεία προς βιώσιμα σταθερά δημόσια οικονομικά να βασίζεται σε σαφείς αριθμητικές κατευθυντήριες γραμμές. «Προτείνουμε οικονομικά κίνητρα για τα κράτη μέλη που ξεκινούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. «Για την αξιοπιστία στις κεφαλαιαγορές, είναι σημαντικό να υπάρχει ακόμη μια επίσημη διαδικασία σε περίπτωση υπερβολικών ελλειμμάτων άνω του 3%», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Just had a productive talk with my friend @BrunoLeMaire in Paris. We are in agreement on the key elements of the #EGR: Safeguards for lower deficits and debt-levels, incentives for reforms and investments. This is a chance for a political agreement at the #ECOFIN tomorrow. CL

— Christian Lindner (@c_lindner) December 19, 2023