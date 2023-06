Ιαπωνία: SOS της ρυθμιστικής αρχής προς τις τράπεζες για τις συναλλαγές τους με την Κίνα

Προειδοποιήσεις στις τράπεζες απηύθυνε η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ιαπωνίας σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην Κίνα σε περίπτωση κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Πεκίνου και Δύσης.

H προειδοποίηση της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA), αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι Ιαπωνικές τράπεζες θα είναι προετοιμασμένες να αντιδράσουν εάν η γεωπολιτική ένταση επιδεινωθεί, κυρίως για το ζήτημα του καθεστώτος της Ταϊβάν, ανέφεραν πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι ιαπωνικές Mitsubishi UFJ Financial Group , Sumitomo Mitsui Financial Group και Mizuho Financial Group έχουν συνολικά 6,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τη Refinitiv.

Στα τέλη Μαρτίου, οι τρεις τράπεζες είχαν συνολική πιστωτική έκθεση περίπου 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα, ή περίπου 1% του συνολικού ενεργητικού τους, σύμφωνα με τις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο αριθμός δεν περιλαμβάνει όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των τραπεζών.

Ένας σημαντικός κίνδυνος για τις ιαπωνικές τράπεζες θα αφορούσε την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στην Κίνα, που θα εμπόδιζαν την δυνατότητά τους να δραστηριοποιούνται εκεί, κάτι παρόμοιο με τις απαγορεύσεις στις συναλλαγές με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε μία από τις πηγές, στέλεχος του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Η FSA, η MUFG και η Mizuho αρνήθηκαν να σχολιάσουν και η SMFG δήλωσε ότι αρνείται να σχολιάσει οτιδήποτε σχετίζεται με τις συναλλαγές με τις ρυθμιστικές αρχές.

Η FSA δεν έχει δώσει στις τράπεζες συγκεκριμένες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, δήλωσε μία από τις άλλες πηγές, προσθέτοντας ότι οι πιστωτικοί οργανισμοί εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα.

Πολλές παγκόσμιες επιχειρήσεις ανησυχούν ότι η κλιμάκωση των εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ στην επιβολή κυρώσεων στην Κίνα και λαμβάνουν μέτρα, όπως η κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και διερεύνηση της παραγωγικής δραστηριότητας εκτός Ταιβάν.

Για τις ιαπωνικές τράπεζες με μεγάλη έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αντίκτυπος τυχόν δυτικών κυρώσεων κατά της Κίνας είναι πιθανότατα μεγαλύτερη ανησυχία, από τις επιπτώσεις της άμεσης έκθεσής τους στην Ταϊβάν, δήλωσε το στέλεχος του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Η αντιμετώπιση των κυρώσεων κατά της Κίνας θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη, πρόσθεσε το στέλεχος.