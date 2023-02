Εurostat: 7,2% o πληθωρισμός στην Ελλάδα – 8,5% στην Ευρωζώνη

Περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα, στο 7,2% υποχώρησε ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο στη χώρα μας από 7,6% το Δεκέμβριο και 8,8% τον Νοέμβριο. Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, σε επίπεδο ευρωζώνης, ο τιμάριθμος υποχώρησε στο 8,5% από 9,2% το Δεκέμβριο. Στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε περαιτέρω μείωση, σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο ευρωζώνης, και διαμορφώθηκε στο 7,2% από 7,6% τον Δεκέμβριο, 8,8% τον Νοέμβριο, 9,5% τον Οκτώβριο και 12,1% τον Σεπτέμβριο.

Η επιβράδυνση που καταγράφει ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι κάτι που ανέμενε το οικονομικό επιτελείο καθώς η σύγκριση γίνεται σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022 (5,5%), οπότε και είχε αρχίσει η ανοδική πορεία του πληθωρισμού. Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού τον Δεκέμβριο αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 15 Φεβρουαρίου.

Euro area #inflation at 8.5% in January 2023, down from 9.2% in December 2022. Components: energy +17.2%, food, alcohol & tobacco +14.1%, other goods +6.9%, services +4.2% – flash estimate https://t.co/CnJEEwxuoo pic.twitter.com/a28dEhvPJd

