H CANDIA στην Διεθνή Εκθεση για το έπιπλο και Design Salone Del Mobile Milano 2024

Η CANDIA συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση επίπλου και Design, Salone del Mobile, που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, 16 με 21 Απριλίου, συνεπής στο ραντεβού της με αρχιτέκτονες και πελάτες απ’ όλο τον κόσμο για 13η φορά. Το περίπτερο της CANDIA ξεχώρισε για τη minimal μεσογειακή διακόσμηση, τις λιτές γραμμές και τις γήινες αποχρώσεις, αποτελώντας μια νησίδα ευεξίας ανάμεσα σε εξίσου εντυπωσιακά περίπτερα urban ή industrial design.

Σε μια επιφάνεια 200τ.μ., οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, αφού ταξίδεψαν νοερά σε κάποιο νησί της Μεσογείου με ήλιο, θάλασσα και χαλάρωση μέσα από τις σκέψεις και τις αισθήσεις τους. Άγγιξαν τα φυσικά υλικά και τα βιώσιμα υφάσματα της CANDIA, μύρισαν την θαλασσινή αύρα και γεύτηκαν παραδοσιακά ελληνικά αποστάγματα, ακούγοντας τους αναζωογονητικούς ήχους της θάλασσας. Το μεσογειακό στυλ διακόσμησης πλαισιώθηκε από παραδοσιακά στοιχεία όπως ψάθα, τερακότα, ξύλο και πλούσια φυσικά φυτά.

Σημείο αναφοράς και αγαπημένο σκηνικό των επισκεπτών για φωτογραφίες αποτέλεσε το «δωμάτιο» CANDIA απλωμένο κατά μήκος της κύριας όψης του περιπτέρου. Το φιλόξενο αυτό δωμάτιο με έμφαση στις καθαρές γραμμές των επίπλων και στην αρμονία που συναντάμε στη κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα, θύμιζε έντονα ανέμελες στιγμές σε διακοπές, καθώς οι επισκέπτες ξάπλωναν στα στρώματα των συλλογών INVENTOR και LUXURIANT σ’ ένα ήρεμο περιβάλλον. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το κρεβάτι AMALFI, της συλλογής HERITAGE, με κεφαλάρι επενδυμένο από ύφασμα με περίτεχνο μοτίβο, απαλή υφή σενίλ και μοναδικά χρώματα. Επιπλέον, ξεχώρισαν τα λινά και βαμβακερά υφάσματα από τις συλλογές λευκών ειδών Linen και Organic Cotton.

Παρόντες από την εταιρεία CANDIA ήταν η ανώτατη διοίκηση και στελέχη εξαγωγών και ξενοδοχειακών πωλήσεων, μεταφέροντας στους επισκέπτες την μεσογειακή φιλοξενία και τη φιλοσοφία της CANDIA που συνοψίζεται στη φράση «WAKE UP IN THE MEDITERRANEAN».