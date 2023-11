Οι «Ήρωες» του ESG στην εκκίνηση του 5ου CSR-School

Ο καθηγητής Djordjija Petkoski βασικός ομιλητής στην εκδήλωση

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2023 _ Με βασικό ομιλητή τον Djordjija Petkoski, Λέκτορα της «Ηθικής των Επιχειρήσεων» στο Wharton School of Economics του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και διεθνείς ομιλητές όπως τους Robert Adamczyk και Vesselina Haralampieva, ESG Adviser και Senior Counsel, αντίστοιχα της EBRD πραγματοποιείται στις 13 Νοεμβρίου 2023 (10:00-13:00), η ανοιχτή εκδήλωση έναρξης του 5ου CSR-School στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή ΤΚ: 153 42, αίθουσα:ACG Events Hall). Την εκδήλωση διοργανώνει το CSR HELLAS, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το τμήμα Executive Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και με την υποστήριξη του Office of Sustainability, Public Affairs, ACG.

Πρόσθετα, στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων που καλύπτουν διαφορετικούς κλάδους (βιομηχανία, υπηρεσίες, εμπόριο, κλπ) συζητούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το δύσκολο εγχείρημα της δίκαιης μετάβασης και τις ιδιαίτερες δεξιότητες που αυτό απαιτεί σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης ενώ η Ράνια Ασαριωτάκη, Διευθύντρια Βιωσιμότητας, The American College of Greece και ο Δρ Κωνσταντίνος Μανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης θα μιλήσουν για τη βιωσιμότητα και την εκπαίδευση.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τα διαφορετικά πρότυπα και μοντέλα ηγεσίας και διοίκησης που τοποθετούν σε κεντρική θέση της στρατηγικής, των αρχών και των πρακτικών τους, την κοινωνική υπευθυνότητα και την βιωσιμότητα, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Επιπλέον, η εκδήλωση στοχεύει να μεταφέρει συμπεράσματα από τον προβληματισμό σχετικά με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται σε όλους τους κλάδους, τα ιεραρχικά επίπεδα και τις διευθύνσεις των εταιρειών από όλο τον κόσμο και σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, τονίζοντας ότι οι «ήρωες» του ESG είναι εκείνοι τελικά που πιστεύουν ότι ένα καλύτερο μέλλον είναι εφικτό και όχι ουτοπία.

Η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη και μέσω zoom για όσες/ους δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν από κοντά (σύνδεσμος) ενώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι τo CSR-School που υλοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά, είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Στελεχών που προσφέρει προηγμένη, ολιστική εκπαίδευση στους τομείς που σχετίζονται περισσότερο με την εταιρική βιωσιμότητα και Ευθύνη σήμερα – και πρόκειται να ξεκινήσει το απόγευμα της ίδιας μέρας, αποκλειστικά για εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.

Χρυσοί χορηγοί του CSR-School είναι οι: Aegean, Coffee Island, Mytilineos, TITAN.

Αργυροί χορηγοί οι: Apivita, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Χορηγός δημοσιότητας είναι η Ναυτεμπορική. Χορηγοί επικοινωνίας είναι: Boussias & Direction.

Δηλώσεις συμμετοχής ΕΔΩ.