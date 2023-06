H SIXT κοντά στα «Γενναία Παιδιά» με αναπηρία της ΕΛΕΠΑΠ

Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της εποχής, η SIXT, μέλος του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, βρίσκεται πάντα, με ευαισθησία, κατανόηση και υπευθυνότητα, δίπλα στην κοινωνία και τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΜΚΟ Regine SIXT Foundation, Drying Little Tears της SIXT, η εταιρεία προχώρησε σε δωρεά, με στόχο την ενίσχυση του προγράμματος Go Baby Go της ΕΛΕΠΑΠ, μέσω της αγοράς και κατάλληλης μετατροπής πέντε ηλεκτροκίνητων παιδικών οχημάτων.

Στόχος του προγράμματος Go Baby Go είναι να παρέχει μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, το κίνητρο για μετακίνηση, και την ενίσχυση της κοινωνικότητας και της συμμετοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσαρμογή απλών ηλεκτρικών παιδικών αυτοκινήτων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά τα οποία δεν έχουν ακόμη καταφέρει να κινηθούν ανεξάρτητα.

Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής της SIXT Ελλάδος, κος Γιώργος Λειβαδίτης, δήλωσε: «Για εμάς στη SIXT, η υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν ενεργά στην κοινωνία και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο αποτελεί βασική δέσμευση και προτεραιότητα. Ειδικά σε ότι αφορά στα παιδιά, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίζουμε έμπρακτα τα ίδια και τις οικογένειές τους που βιώνουν σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Η συνεργασία μας με την ΕΛΕΠΑΠ αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης αυτής, αλλά και μεγάλη τιμή, καθώς ενισχύσαμε την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να έχουν όλα τα παιδιά την πολύτιμη ευκαιρία και χαρά της μετακίνησης. Τα χαμόγελα των παιδιών είναι για εμάς η μεγαλύτερη επιβράβευση και η απόδειξη ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο».

Η παράδοση των ηλεκτροκίνητων παιδικών οχημάτων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 28 Ιουνίου στα γραφεία της ΕΛΕΠΑΠ.

Η SIXT αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών mobility παγκοσμίως, τόσο βραχυπρόθεσμης ενοικίασης αυτοκινήτων όσο και μακροχρόνιας μίσθωσης, για εταιρείες και ιδιώτες. Στην Ελλάδα, η SIXT έχει παρουσία από το 1998. Από τον Δεκέμβριο του 2018, o Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ απέκτησε το 80,5% της εταιρείας Λάϊον Ρένταλ Μ.Α.Ε., ενώ από τον Απρίλιο του 2023 απέκτησε το σύνολο της εταιρείας οδηγώντας τo brand της SIXT σε μία νέα εποχή. Με σταθμούς στα μεγαλύτερα αεροδρόμια και τις μείζονες τουριστικές περιοχές, η SIXT πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις του κλάδου, προσφέροντας μία μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων (Sport, Sedan, SUV, Luxury, Pick-Up, E-Vehicles, Van κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.sixt.gr

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ εκπροσωπεί την YAMAHA MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, την PORSCHE AG και την SIXT GmbH στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται επίσης στο χώρο της λιανικής πώλησης προϊόντων Yamaha μέσω της Μοτοδίκτυο, ενώ, εκπροσωπεί ηγετικές μάρκες αξεσουάρ και ένδυσης για τον αναβάτη. Εισηγημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2005, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζομένους σε 24 σημεία. Ο κύκλος εργασιών το 2022 ανήλθε στα 132 εκ. ευρώ.

Η ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, www.elepap.gr είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, που για 86 ολόκληρα χρόνια, έχει προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 110.000 παιδιά με αναπηρία, μέσα από τα 6 Κέντρα της, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο. Η ΕΛΕΠΑΠ καθημερινά υποδέχεται 1.100 βρέφη, παιδιά και ενήλικες με αναπηρία και τους προσφέρει καινοτόμα και ολοκληρωμένα προγράμματα αποκατάστασης. Στέκεται δίπλα στα παιδιά, και τα βοηθά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, ώστε να επιτύχουν την κοινωνική και σχολική ένταξή τους στην τυπική εκπαίδευση. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 50-60% των παιδιών το καταφέρνουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: www.elepap.gr