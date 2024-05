Eurovision 2024: Αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ που προκρίθηκε στον τελικό

Το Ισραήλ προκρίθηκε στον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα γίνει αύριο στο Μάλμε της Σουηδίας, όπου χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της συμμετοχής της χώρας στη φετινή διοργάνωση λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η Έντεν Γκολάν, 20 ετών, πήρε χθες βράδυ το εισιτήριο για τον τελικό με το τραγούδι «Hurricane», του οποίου η αρχική εκδοχή τροποποιήθηκε διότι θεωρήθηκε ότι είχε αναφορές στην αιματηρή επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

🇮🇱The booing can be heard throughout the entire performance of Israel, but especially at the end

If we compare it to the rehearsal’s performance, the booing has been definitely lowered down by the sound engineers#Eurovision #Israel pic.twitter.com/JADrth7ez0

— Eurovision Insider (@escinsiders) May 9, 2024