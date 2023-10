The Wedding Present: Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της κιθαριστικής pop στην Αθήνα

Αγαπημένοι του John Peel, μας έχουν χαρίσει κλασικά πλέον τραγούδια – ύμνους στην κιθαριστική pop (Everyone thinks he looks daft, Α million miles, Kennedy κ.ά.),

και τοποθετούνται επάξια δίπλα σε ονόματα όπως οι Jesus and Mary Chain, Pixies, Television Personalities.

Με 17 hits στα αγγλικά charts σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητοι – έντονος λυρισμός, εκπληκτικές μελωδίες, κιθαριστικός καταιγισμός

και στίχοι που χτυπάν κατευθείαν στην καρδιά. Ψυχή των Wedding Present ένας από τους πιο χαρισματικούς τραγουδοποιούς της τελευταίας εικοσαετίας ο David Gedge

–“ the boy Gedge has written some of the best love songs of the Rock n’ Roll era, you may dispute this but you are wrong and I am right” ήταν τα λόγια του αλησμόνητου John Peel.

Κλασικά άλμπουμ τους το “George Best”, με εξώφυλλο τον ιδιόρρυθμο άσσο με τη φανέλα της Manchester United, το αψεγάδιαστο “Bizzaro” και 10 συνολικά δίσκοι,

σε μια χαμηλών τόνων καριέρα και εν συνεχεία η δημιουργία των Cinerama, ενός διαφορετικού project από τα κορυφαία σχήματα που ακούσαμε τα τελευταία χρόνια,

με 3 δίσκους στο ενεργητικό τους.

Και τι θα ακούσουμε το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου; Ο ίδιος ο David ομολογεί, αστειευόμενος:

«ένα πολύ δυνατό set με παλιά και καινούργια τραγούδια, τραγούδια από τους Cinerama και φυσικά shows με γυμνές χορεύτριες, πυροτεχνήματα επί σκηνής, και όλα τα σχετικά”!



Την συναυλία θα ανοίξουν οι αγαπημένοι μας Kissamatic Love Bubbles και οι Water Striders.

Ώρα έναρξης: 21.00 |Τιμή εισιτηρίου: € 20

