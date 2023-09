Οι Talking Heads ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια

Το ροκ συγκρότημα – αποτελούμενο από τον αρχηγό Ντέιβιντ Μπερν, την Τίνα Γουέιμαουθ στο μπάσο, τον ντράμερ Κρις Φραντζ και τον κιθαρίστα Τζέρι Χάρισον – έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά από 20 χρόνια.

Τα μέλη του συγκροτήματος απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού σε συζήτηση που συντόνισε ο σκηνοθέτης Spike Lee (ο οποίος ήταν παραγωγός και σκηνοθέτης της ταινίας American Uptopia του Ντέιβιντ Μπερν) μετά την πρώτη προβολή της αποκατεστημένης 4K κόπιας του φιλμ «Stop Making Sense» καταγραφή περιοδείας των Talking Heads, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1999.

Οι Talking Heads δημιουργήθηκαν το 1975 στη Νέα Υόρκη και δραστηριοποιήθηκαν μέχρι το 1991. Το συγκρότημα αποτελούνταν από τους Ντέιβιντ Μπερν, γεννημένου στη Σκωτία (βασικά φωνητικά, κιθάρα), Κρις Φραντς (τύμπανα), Τίνα Γουέιμουθ (μπάσο) και Τζέρι Χάρισον (πλήκτρα, κιθάρα).

Περιγράφεται ως «ένα από τα πιο αναγνωρισμένα συγκροτήματα της δεκαετίας του ’80», το συγκρότημα βοήθησε στην πρωτοπορία της new wave μουσικής ενσωματώνοντας στοιχεία πανκ, έντεχνης ροκ, φανκ και παγκόσμιας μουσικής με μια ανήσυχη, καθαρή εικόνα.

Έφτασαν στο εμπορικό τους αποκορύφωμα το 1983 με την επιτυχία των ΗΠΑ στο Top 10 “Burning Down the House” από το άλμπουμ Speaking in Tongues και κυκλοφόρησαν την ταινία συναυλίας Stop Making Sense, σε σκηνοθεσία Jonathan Demme.