Big Pokey: Ράπερ κατέρρευσε και έπεσε νεκρός στη σκηνή

Ο ράπερ του «Sittin’ Sideways» πέθανε ξαφνικά το Σάββατο ενώ έδινε συναυλία στο Μπίμοντ του Τέξας μπροστά σε πλήθος κόσμου με το βίντεο που τον δείχνει να πέφτει προς τα πίσω να κάνει το γύρο του κόσμου.

Μάλιστα, η στιγμή του θανάτου καταγράφηκε από πολλούς παρευρισκομένους. Στο βίντεο φαίνεται ο ράπερ να τραγουδά και να πιάνει ένα κάγκελο για να στηριχτεί.

Κάποια στιγμή ξεφυσά και στη συνέχεια πέφτει κάτω προκαλώντας πανικό.

Αμέσως μετά ο Big Pokey μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία πνοή του.

Ο Big Pokey ήταν μέλος του Screwed Up Circle, μιας ομάδας ράπερ με έδρα το Χιούστον. Ξεκίνησε την καριέρα του με τον παραγωγό του Χιούστον DJ Screw στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στη συνέχεια, ο Big Pokey κυκλοφόρησε το δικό του ολοκληρωμένο άλμπουμ Hardest Pit in the Litter το 1999.