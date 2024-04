Ατύχημα στα γυρίσματα ταινίας με πρωταγωνιστή τον Έντι Μέρφι

Αρκετά μέλη του συνεργείου τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος στο πλατό της Ατλάντα για την επερχόμενη ταινία των Amazon MGM Studios «The Pickup», όπως επιβεβαίωσε το Deadline.

«Στις 20 Απριλίου, συνέβη ένα ατύχημα στο πλατό του «The Pickup» κατά τη διάρκεια πρόβας μιας σεκάνς δράσης. Δυστυχώς, η σκηνή δεν εξελίχθηκε όπως είχε προγραμματιστεί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά μέλη του συνεργείου» δήλωσε εκπρόσωπος του στούντιο.

«Βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία συλλογής στοιχείων σχετικά με το τι συνέβη και γιατί, αλλά πρώτα και κύρια η σκέψη μας είναι σε εκείνους που αναρρώνουν».

