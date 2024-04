Μπριζίτ Μακρόν: Το «παραμυθένιο ταξίδι ζωής» της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας στη μικρή οθόνη

Η ιστορία της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, θα μεταφερθεί στην μικρή οθόνη από την γαλλική εταιρεία παραγωγής Gaumont.

Με τίτλο «Brigitte, une femme libre» (Μπριζίτ, μια ελεύθερη γυναίκα), η σειρά των έξι επεισοδίων διάρκειας 45 λεπτών θα καταγράψει το «παραμυθένιο ταξίδι ζωής της» ενώ θα ξεκινήσει με την πρώτη συνάντηση του διάσημου ζευγαριού, όπως αποκάλυψε ένας από τους σεναριογράφους της σειράς, σύμφωνα με το BBC.

Σημειώνεται ότι η Μπριζίτ Μακρόν γνώρισε τον κατά 25 χρόνια μικρότερό της Εμανουέλ Μακρόν στο καθολικό σχολείο της βόρειας Γαλλίας όπου δίδασκε θέατρο.

Brigitte Macron: French president's wife to be subject of new TV drama https://t.co/Pk7BCTcW1U

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 16, 2024