Μάρτιν Σκορσέζε: Παρουσιαστής και παραγωγός σε θρησκευτικό ντοκιμαντέρ

Αεικίνητος και δημιουργικός παρά τα 81 του χρόνια παραμένει ο Μάρτιν Σκορσέζε ο οποίος μετά την ταινία «Killers of the Flower Moon» και την ανακοίνωσή του -τον Ιανουάριο στους Los Angeles Times- ότι θα γυρίσει ξανά μια ταινία για τον Ιησού, αναλαμβάνει χρέη παρουσιαστή και παραγωγού στο θρησκευτικό ντοκιμαντέρ της Lionsgate Alternative Television, «Martin Scorsese Presents: The Saints».

Η νέα σειρά οκτώ επεισοδίων που δημιουργήθηκε από τον Μάτι Λέσεμ σε σκηνοθεσία Ελίζαμπεθ Τσόμκο και σε σενάριο Κεντ Τζόουνς θα κάνει πρεμιέρα σε δύο μέρη στην υπηρεσία streaming Fox Nation, παρουσιάζοντας «τις αξιοσημείωτες ιστορίες οκτώ ανδρών και γυναικών που διακινδύνευσαν τα πάντα για να ενσαρκώσουν το πιο ευγενές και σύνθετο χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας, την πίστη», υπογραμμίζει το Fox News, αποκαλύπτοντας ότι μεταξύ των αγίων θα είναι η Ιωάννα της Λωραίνης, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Τόμας Μπέκετ, η Μαρία Μαγδαληνή και ο Φραγκισκανός μοναχός Μαξιμίλιαν Κόλμπε.

«Έχω ζήσει με τις ιστορίες των αγίων το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, σκεπτόμενος τα λόγια και τις πράξεις τους και έχοντας φανταστεί τους κόσμους που κατοικούσαν, τις επιλογές που αντιμετώπιζαν, τα παραδείγματα που έδιναν», ανέφερε ο κορυφαίος σκηνοθέτης σε δήλωσή του.

«Πρόκειται για ιστορίες οκτώ πολύ διαφορετικών ανδρών και γυναικών, που ο καθένας τους έζησε σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας και αγωνίστηκε να ακολουθήσει τον δρόμο της αγάπης που αποκαλύφθηκε σε αυτούς και σε εμάς από τα λόγια του Ιησού στα Ευαγγέλια» πρόσθεσε.

Tα τέσσερα πρώτα επεισόδια του «Martin Scorsese Presents: The Saints» θα κάνουν πρεμιέρα τον Νοέμβριο, ενώ τα υπόλοιπα το 2025.