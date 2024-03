Φεστιβάλ «Love Unbound: Five Films For Freedom», σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Το Φεστιβάλ Love Unbound: Five Films for Freedom επιστρέφει αυτόν τον Μάρτιο, για τον εορτασμό των δέκα χρόνων των Five Films for Freedom, με τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή του και με δραστηριότητες που φέτος φιλοξενούνται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Εξερευνώντας και εμβαθύνοντας στην ισότητα των φύλων και στις διαφορετικές ΛΟΑΤΚΙ+ εμπειρίες, το φεστιβάλ αξιοποιεί την μετασχηματιστική δύναμη της τέχνης και του πολιτισμού σε ένα πρόγραμμα που συν-επιμελείται και συν-διοργανώνει το British Council με την Parenthesis σε συνεργασία με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στο παγκόσμιο μας πρόγραμμα Five Films for Freedom, το οποίο περιλαμβάνει μια συλλογή ΛΟΑΤΚΙ+ ταινιών μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Μέσα από προβολές ταινιών, συζητήσεις και εργαστήρια ενδυνάμωσης και καθοδήγησης, το Φεστιβάλ στοχεύει να ανοίξει έναν αμερόληπτο και χωρίς προκαταλήψεις διάλογο πάνω στα τρέχοντα ζητήματα της ισότητας των φύλων βασισμένο σε «αληθινές ιστορίες ζωής», με σημείο αναφοράς την τέχνη του κινηματογράφου.

Στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος του «Love Unbound», θα πραγματοποιήσουμε μια σειρά συζητήσεων και εργαστηρίων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή καταξιωμένων επαγγελματιών από τον χώρο του κινηματογράφου και πρεσβευτών σε θέματα ισότητας από την Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία, όπως:

Melanie Hoyes (she/her), Επικεφαλής για θέματα Συμπερίληψης, British Film Institute: Έχοντας υπόβαθρο μεταπτυχιακών σπουδών και διδασκαλίας σε προπτυχιακούς φοιτητές, με αντικείμενο τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η Melanie είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δεξιότητες της σε ένα σύγχρονο πλαίσιο, μέσα από τη δουλειά της στο BFI. Στο ρόλο της ως Διευθύντρια Συμπερίληψης στο BFI, η Melanie είναι υπέρμαχος της ελεύθερης πρόσβασης και της ισότητας στον χώρο του κινηματογράφου στη Βρετανία, με στόχο να οδηγήσει, μέσα από στρατηγικές παρεμβάσεις, έργα, συνεργασίες και συζητήσεις με διεθνείς εταίρους. στην ενσωμάτωση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στη στρατηγική και την πράξη. Συμμετέχει σε διάφορα συμβούλια και επιτροπές (EWA και The Film and Television Charity’s Inclusivity Committee), είναι η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Ινστιτούτο Geena Davis και συνεκδότης του τμήματος Black Film Bulletin στο περιοδικό Sight and Sound.

Clare Reddington (she/her) CEO στο Watershed: Η Clare εντάχθηκε στο δυναμικό του Watershed το 2004, καθιερώνοντας τα προγράμματα δημιουργικής τεχνολογίας του κέντρου, όπως το Pervasive Media Studio, και αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Συμβούλου του το 2018. Η Clare συνεργάζεται με τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και με δημιουργικούς συνεργάτες από όλο τον κόσμο για να προασπίσει την έννοια της συμπερίληψης, να υποστηρίξει το δημιουργικό ταλέντο και να αναπτύξει νέες ιδέες. Η Clare είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο University of the West of England, πρόεδρος της θεατρικής ομάδας της Emma Rice Wise Children και μέλος των διαχειριστικών επιτροπών του Royal Shakespeare Company και του British Council.

Anna Smith (she/her) – Κριτικός Κινηματογράφου και ραδιοτηλεοπτική παραγωγός: Η Anna Smith είναι κορυφαία κριτικός κινηματογράφου και παρουσιάστρια. Διετέλεσε Πρόεδρος του UK Critics’ Circle, και για περισσότερα από 20 χρόνια έχει γράψει άρθρα για τον κινηματογράφο, για λογαριασμό των: The Guardian, Rolling Stone UK, Time Out, Deadline Hollywood, Sight & Sound, Metro και πολλά άλλα. Η Άννα είναι η συν-ιδρύτρια και οικοδέσποινα του podcast ‘“Girls On Film”. Το ‘Girls On Film’ έχει αφοσιωθεί στην υπεράσπιση της διαφορετικότητας στον κινηματογράφο και συχνά αναδεικνύει ΛΟΑΤΚΙ θέματα. Η Άννα κάνει τακτικές εμφανίσεις στο BBC, το Radio 4 και το Sky TV και έχει φιλοξενήσει συνεντεύξεις με αναρίθμητους δημιουργούς και αστέρια του κινηματογράφου.

Στη Θεσσαλονίκη, στο Ύψιλον, θα φιλοξενήσουμε έκθεση [KERKIS], το βιβλίου του Δημήτρη Ταΐρη, μια συγκλονιστική και προσωπική φωτογραφική αφήγηση της προσωπικής ζωής του φωτογράφου, ενώ στον 1ο όροφο θα φιλοξενήσουμε το Stronger Together for Gender Equality: the transformative power of female leadership, ένα διαδραστικό εργαστήριο στοχεύει να συζητήσει τη σημασία της ισότητας των φύλων στους ηγετικούς ρόλους, την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων και την προώθηση πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς μέσω προσωπικού προβληματισμού, ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών εργαλείων. Κλείστε τη θέση σας ΕΔΩ.

Στην Αθήνα, σας προσκαλούμε να εγγραφείτε ΕΔΩ για τη συνεδρία Cultivating Creativity -Speed Mentoring Session for Women and Femininities in Creative Industries session. Το Women On Top θα φιλοξενήσει μια συναρπαστική συνεδρία καθοδήγησης προσαρμοσμένης στις γυναίκες και τις θηλυκότητες είτε επιθυμούν να εργαστούν είτε εργάζονται ήδη στον δημιουργικό τομέα. Για τους μικρούς μας φίλους, οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο σας προσκαλεί να δοκιμάσετε την Παραμυθοσαλάτα, ένα εργαστήριο για οικογένειες και παιδιά (ηλικίας 4-12 ετών), που χρησιμοποιεί την αφήγηση ως μέσο για να σπάσει τα στερεότυπα και να τα βοηθήσει με διασκεδαστικό τρόπο να οραματιστούν εναλλακτικές κοινωνικές δομές χωρίς αποκλεισμούς. Η μέρα θα κλείσει με την ευκαιρία δικτύωσης και μουσική.

Το Φεστιβάλ συν-επιμελείται και συν-διοργανώνει το British Council με την Parenthesis σε συνεργασία με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ είναι δωρεάν.

Πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη – Ypsilon (ΥΨΙΛΟΝ), Εδέσσης 5

Πέμπτη 21 Μαρτίου

19:30 Εγκαίνια έκθεσης, [KERKIS], του Δημήτρη Ταΐρη

[*Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι την Κυριακή 24 Μαρτίου]

20:45 Προβολή ντοκιμαντέρ ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του…) του Ιωσήφ Βαρδάκη

21:45 Προβολή ταινιών μικρού μήκους Five Films for Freedom καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς

22:00 Dj set, OLIA & SATANAKEY | Networking

Παρασκευή 22 Μαρτίου

13:00 – 18:00 Προβολή ταινιών μικρού μήκους Five Films for Freedom

14:00 – 18:00 Εργαστήριο: Stronger Together for Gender Equality: the transformative power of female leadership με τις Στέλλα Ελματζόγλου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και Νέων, Συντονίστρια Προγραμμάτων για το Φύλο και Στάλω Λέστα, Διαμεσολαβήτρια, Ερευνήτρια & Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας για τα Φύλο, Ακτιβίστρια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

18:15 – 18:30 Χαιρετισμοί

18:30 – 19:30 Συζήτηση σε πάνελ, συντονίζει ο Γιώργος Μαντζουρανίδης, Brand Narrator, Storyteller

Συμμετέχουν:

● Clare Reddington (she/her) CEO στο Watershed

● Anna Smith (she/her), Film Critic and Broadcaster, Girls on Film

● Άρης Δημοκίδης, Δημοσιογράφος

● Κωνσταντίνος Μαραγκός, Σκηνοθέτης, μέλος διοργάνωσης Thessaloniki Pride, Europride

19:30 – 20:00 Fireside Chat, συντονίζει ο Γιώργος Μαντζουρανίδης, Brand Narrator, Storyteller

Συμμετέχουν:

● Melanie Hoyes (she/her), Επικεφαλής για θέματα Συμπερίληψης, British Film Institute

● Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Ιδρύτρια του yperoxes.gynaikes and Code it Like a Girl, Απόφοιτη του Alumni UK, British Council, Πολιτικός

20:00 Προβολή ταινιών μικρού μήκους Five Films for Freedom

21:00 Dj set, BELLAS & FRENCH BEACH | Networking

Πρόγραμμα στην Αθήνα – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100

13:00 – 18:00 Προβολή ταινιών μικρού μήκους Five Films for Freedom

13:00 – 14:30 Οικογένειες Ουράνιο Τόξο Παραμυθοσαλάτα εργαστήριο για οικογένειες και παιδιά (ηλικίες 4-12) από τη Στέλλα Μπελιά, Νηπιαγωγό, MSc Θέατρο στην Εκπαίδευση, Πρόεδρος Οικογένειες Ουράνιο Τόξο.

15:30 – 17:00 Women On Top, Cultivating Creativity -Speed Mentoring Session for Women and Femininities in Creative Industries session

17:00 – 18:00 Προβολή ταινιών μικρού μήκους Five Films for Freedom

18:15 – 18:30 Χαιρετισμοί

18:30 – 19:20 Συζήτηση σε πάνελ, συντονίζει η Στέλλα Κάσδαγλη, co-Founder Women On Top και Gender Expert

Συμμετέχουν:

● Clare Reddington (she/her) CEO στο Watershed

● Μαρία Ανεστοπούλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια, animasyros

● Φίλιππος Λοράνδος (they/them), Εκπρόσωπος Τύπου & Οργάνωση Εκδηλώσεων στο Athens Pride

● Μαρία Λεωνίδα, Διευθύντρια στην Karpos Media

● Μαρία Μητσοπούλου aka Maria F Dolores (she/they) και η Άλκηστις-Λάρα Παπαδάκη (she/her) από το AMOQA, (Athens Museum of Queer Arts)

19:30 – 20:00 Fireside Chat, συντονίζει η Στέλλα Κάσδαγλη, co-Founder Women On Top και Gender Expert

Συμμετέχουν:

● Anna Smith (she/her), Film Critic and Broadcaster, Girls on Film

● Χριστίνα Γαλανοπούλου, Δημοσιογράφος

20:00 Music Lounge Session | Networking

Για περισσότερες πληροφορίες: www.loveunbound.gr