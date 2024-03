Νικόλ Κίντμαν: «Έχω μια πολύ γεμάτη ζωή με τους ανθρώπους που αγαπώ»

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός, Νικόλ Κίντμαν, κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού «Elle» του τεύχους Impact Issue του Απριλίου και εντυπωσιάζει. Παράλληλα μιλά με ενθουσιασμό μεταξύ άλλων για τις έφηβες κόρες της, τη Sunday Rose και τη Faith, που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν.

«Λατρεύω τα έφηβα κορίτσια. Τα βρίσκω υπέροχα», λέει χαρακτηριστικά στο περιοδικό. «Θαυμάζω αυτή την ηλικία και όσα αντιμετωπίζουν, αλλά και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τόσο πολλά», προσθέτει.

Η Κίντμαν αποκάλυψε ότι η μεγαλύτερη κόρη της έδωσε την έμπνευση σε εκείνη και τη Ρις Γουίδερσπουν για την τρίτη σεζόν της βραβευμένης με Emmy σειράς «Big Little Lies».

Whether #NicoleKidman’s confronting the toughest emotions onscreen, raising millions to support women’s causes, or putting on a pinstriped suit to help save the movies, the #Expats star brings people together. Read our April cover star's interview: https://t.co/oSe2vpI4kg pic.twitter.com/UjlxqAeFdX

— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) March 19, 2024