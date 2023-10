«Killers of the Flower Moon»: Επικό γουέστερν με την υπογραφή του Μάρτιν Σκορσέζε

Λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη, η Apple έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη τρέιλερ για το «Killers of the Flower Moon», σε σκηνοθεσία, σενάριο και παραγωγή του θρυλικού Μάρτιν Σκορσέζε.

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Γκραν αφηγείται την αληθινή ιστορία των μαζικών δολοφονιών των Ινδιάνων Οσέιτζ στην Οκλαχόμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 μέσα από το ειδύλλιο του Enerest Burkhart (Λεονάρντο Ντι Κάπριο), ανιψιό ενός ισχυρού ντόπιου ιδιοκτήτη ράντσου (Ρόμπερτ Ντε Νίρο και της Mollie Kyle (Λίλι Γκλάντστοουν).

Το «Killers of the Flower Moon» περιγράφεται ως ένα «επικό γουέστερν, όπου η πραγματική αγάπη διασταυρώνεται με την ανείπωτη προδοσία». Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Μάρτιν Σκορτσέζε και του Έρικ Ροθ (Eric Roth) σε μουσική του πρώην κιθαρίστα και τραγουδοποιού του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο.

Είναι επίσης η 21η συνεργασία που μοιράζεται ο Σκορτσέζε με τη βραβευμένη με τρία Όσκαρ μοντέρ Θέλμα Σουνμέικερ.

Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Τζέσι Πλέμονς, Τάντου Κάρντιναλ, Τζον Λίθγκοου, Μπρένταν Φρέιζερ και Λούις Καντσέλμι.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 20 Οκτώβρη, μία ημέρα νωρίτερα στις ελληνικές αίθουσες ενώ στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη στο Apple TV+.