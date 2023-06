Τζούλιαν Σαντς – Ένας μεγάλος ηθοποιός, που δεν έγινε ποτέ σταρ

Λάτρης της περιπέτειας, μετακόμισε στο Λος Αντζελες αλλά «δεν επιθυμούσε να γίνει ηθοποιός του Χόλιγουντ». Οι φαν του τρόμου τον εκτίμησαν στην ταινία «Δεσμώτης του Διαβόλου» ενώ ενσάρκωσε τον εξωγήινο Ιβ Κλοκέτ στο «Γυμνό γεύμα» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ και πρωταγωνίστησε στο φιλμ της Τζένιφερ Λιντς, «Boxing Helena» του 1993. H συνάντηση του με τον σκηνοθέτη Μάικ Φίγκις στο «Leaving Las Vegas» οδήγησε σε μια φιλία και μια σταθερή συνεργασία – έπαιξε σχεδόν σε κάθε ταινία που γύρισε μετέπειτα ο σπουδαίος σκηνοθέτης. Ο Σαντς βλέπετε, προτιμούσε να δοκιμάζει τον εαυτό του ξανά και ξανά, να βουτά σε νέες προκλήσεις, γι αυτό και τον είδαμε στο «Phantom of the Opera» του Ντάριο Αρτζέντο το 1998. Η επαγγελματική του πορεία τον οδήγησε σε μια σειρά ταινιών ετερόκλητων, όπου όμως πάντα άφηνε ένα στίγμα. Μιλάμε για φιλμ όπως τα «Ocean’s Thirteen», «The Girl with the Dragon Tattoo», «The Painted Bird» και το «Benediction» του Τέρενς Ντέιβις που είδαμε σχετικά πρόσφατα.

Ο 65χρονος Σαντς, λάτρης της υπαίθρου και της ορειβασίας, εξαφανίστηκε στις 13 Ιανουαρίου, ενώ έκανε πεζοπορία κοντά στο όρος Μπάλντι, ανατολικά τους Λος Άντζελες. Στη συγκεκριμένη περιοχή είχαν εκδηλωθεί αρκετά ισχυρές χιονοθύελλες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τον αναζητούσαν μέχρι προσφάτως, όταν δηλαδή ανακαλύφθηκαν τα οστά του. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη το τμήμα του σερίφη της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο αναφέρεται: «Η διαδικασία ταυτοποίησης του πτώματος που εντοπίστηκε στο όρος Μπάλντι στις 24 Ιουνίου 2023 ολοκληρώθηκε και ταυτοποιήθηκε ως ο 65χρονος Τζούλιαν Σαντς από το Βόρειο Χόλιγουντ. Εν αναμονή περαιτέρω αποτελεσμάτων εξετάσεων για τις συνθήκες θανάτου. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν ακούραστα για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τον κ. Σαντς».

Ο Τζον Μάλκοβιτς, φίλος του Σαντς εδώ και 40 χρόνια είπε: «Λατρεύω τον Τζουλς. Ήταν κάποιος που ήταν πολύ, πολύ έξυπνος… Είναι μεγάλη απώλεια». Και πρόσθεσε: «Ήταν τόσο φοβερός αφηγητής… και τόσο, τόσο αστείος. Από την ημέρα που γνωριστήκαμε, μπορούσα να του μιλήσω για οτιδήποτε, και αυτός μπορούσε να μου μιλήσει για οτιδήποτε».