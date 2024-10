Η πρώτη συλλογή εικονογραφημένων ιστοριών με την Μπλούι

Η Bluey (Μπλούι) είναι πλέον ο αγαπημένος χαρακτήρας των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, καθώς έχει κατακτήσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων σε περισσότερες από 60 χώρες.

Από το 2018, η δημοφιλής σειρά της, που δημιουργήθηκε από το BBC, έχει κερδίσει αμέτρητες διακρίσεις και προσφέρει διαρκή χαρά και διασκέδαση και στην Ελλάδα μέσα από τις πλατφόρμες Disney+, Disney Junior και το STAR CHANNEL.

Η Μπλούι και η μικρή αδελφή της Μπίνγκο ρίχνονται στην εξερεύνηση του κόσμου τους, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι για να κατακτήσουν τους φόβους τους και να δοκιμάσουν τους ενήλικους ρόλους.

Η νέα, σκληρόδετη ανθολογία 160 σελίδων, από τις Εκδόσεις Anubis, περιλαμβάνει 6 απολαυστικές εικονογραφημένες ιστορίες με την Μπλούι, την αδερφή της την Μπίγκο, την οικογένεια και την παρέα τους! Από παιχνίδια παντομίμας μέχρι αστείες περιπέτειες στο νερό, αυτή η μοναδική συλλογή είναι ιδανική για να διαβάζεται γρήγορα και ευχάριστα.

Διακρίσεις

Η Μπλούι έχει κερδίσει διεθνώς σημαντικά βραβεία και ανάμεσά τους:

Βραβείο Property of the Year στα Bologna Licensing Awards 2023

Βραβείο International Emmy Kids Awards 2020

1η θέση ανάμεσα στις Σειρές Προσχολικής Ηλικίας στο BBC U.K.

Preschool License of the Year AUS (2020-2021-2022)

Όλα τα βιβλία της σειράς συγκαταλέγονται στα Penguin USA Top 10

Με όχημα τη φαντασία και το χιούμορ, τα παιδικά βιβλία Bluey μιλούν με απλό τρόπο για μεγάλα θέματα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών!

Η ανθολογία «BLUEY: 5-λεπτες Ιστορίες» είναι πλέον διαθέσιμη σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και τα online καταστήματα. Όλοι οι τίτλοι της σειράς σημειώνουν τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα!