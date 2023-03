Βιβλία του Τζέιμς Μποντ επανεκδίδονται με αλλαγές – Αφαιρούνται ρατσιστικές εκφράσεις

Κλασικά μυθιστορήματα του Άγγλου συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ που δημιούργησαν τον χαρακτήρα του Τζέιμς Μποντ επικαιροποιούνται για να αφαιρεθούν παρωχημένες και ρατσιστικές εκφράσεις.

Σύμφωνα με την Telegraph, και τα 14 βιβλία του συγγραφέα του Μποντ, με πρώτο το Casino Royale του 1953 και τελευταίο το Octopussy and The Living Daylights του 1966, θα επανακυκλοφορήσουν από τις εκδόσεις Ian Fleming τον Απρίλιο με προσαρμογές σε λέξεις και φράσεις που θεωρούνται προσβλητικές, σύμφωνα me διορισμένους από την εταιρεία «αναγνώστες ευαισθησίας».



Σε ανακοίνωση ο εκδοτικός Οίκος υποστηρίζει ότι θα «ακολουθούσαν τις οδηγίες του Ίαν» κάνοντας πρώτα «αλλαγές στο Live and Let Die που ο ίδιος εξουσιοδότησε». «Ακολουθώντας την προσέγγιση του Ίαν, εξετάσαμε τις περιπτώσεις πολλών ρατσιστικών όρων στα βιβλία και αφαιρέσαμε ορισμένες μεμονωμένες λέξεις ή τις αλλάξαμε με όρους που είναι πιο αποδεκτοί σήμερα, αλλά συμβαδίζοντας με την περίοδο που γράφτηκαν τα βιβλία» αναφέρει.



Επιπλέον, κάθε βιβλίο της σειράς θα περιλαμβάνει τη δήλωση αποποίησης ευθύνης: «Αυτό το βιβλίο γράφτηκε σε μια εποχή που οι όροι και οι συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσβλητικοί από τους σύγχρονους αναγνώστες ήταν συνηθισμένες. Έχουν γίνει ορισμένες ενημερώσεις σε αυτήν την έκδοση, μένοντας παράλληλα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αρχικό κείμενο και την περίοδο στην οποία είναι τοποθετημένο».