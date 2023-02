Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Prodigy

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου, η Πλατεία Νερού θα ταρακουνηθεί με μερικά από τα κορυφαία τραγούδια που γέννησε η ηλεκτρονική μουσική (Breathe, Voodoo People, Firestarter και πολλά ακόμα) σε μια συναυλία -γιορτή από το θρυλικό συγκρότημα.

Η προπώληση ξεκινάει την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, στις 11:00. Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμο ένα διήμερο εισιτήριο, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Prodigy + more tba (21/7/23, Πλατεία Νερού) + Röyksopp, Tash Sultana & more tba (21/6/23, Πλατεία Νερού + Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ).

Σύντομα, θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα και για τις δύο ημέρες.

Prodigy, ένα συγκρότημα-θρύλος



Ο Liam Howlett, ιθύνων νους των Prodigy, δημιούργησε το γκρουπ το 1990, έντονα επηρεασμένος από τα -συνήθως- παράνομα rave parties που σάρωναν κάθε γωνιά της Μεγάλης Βρετανίας. Μέσα από αυτά, θα βρει και τους συνεργάτες του, τους ravers Keith Flint και Leroy Thornhill, ενώ λίγο αργότερα στην ομάδα προστέθηκε και τέταρτο μέλος, ο ΜC Maxim. Με πρώτα singles τα dance anthems «Charly» και «Everybody in the Place», οι Prodigy κατάφεραν να γίνουν το νούμερο ένα σχήμα της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ευρώπη, πριν ακόμα κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο.

Το ντεμπούτο τους, «Experience», αποτέλεσε σταθμό για τη χορευτική μουσική ενώ ο δίσκος που ακολούθησε, το ανατριχιαστικό «Music for the Jilted Generation», εκτόξευσε τη σκηνή (στο σύνολό της) στις μεγάλες συναυλιακές αρένες, δίνοντας της κάτι από το θράσος του rock’n’roll. Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, παραμένει ένα έργο-σταθμός, ένα αξεπέραστο κατόρθωμα που δεν σταμάτησε, ούτε θα σταματήσει ποτέ, να επηρεάζει τις επόμενες γενιές.

Οι Prodigy θα έκλειναν τα 90s με ακόμα πιο εντυπωσιακό τρόπο, με την κυκλοφορία του καταπληκτικού «The Fat of the Land» που οδήγησε το γκρουπ, χωρίς καμία υπερβολή, στην κορυφή του κόσμου. Ο δίσκος θα βρεθεί στο νο1. δεκαέξι χωρών (ανάμεσά τους η Μεγάλη Βρετανία και οι Η.Π.Α.), με πάνω από 10εκ. πωλήσεις, και το γκρουπ θα καθιερωθεί πια και ως ένα από τα κορυφαία live acts του πλανήτη.

Στη συνέχεια, οι Prodigy θα κυκλοφορήσουν άλλους τέσσερις δίσκους, καταφέρνοντας και πάλι να κατακτήσουν την κορυφή των βρετανικών charts (και οι τέσσερις θα βρεθούν στο νο.1) αλλά όλα θα αλλάξουν τον Μάρτιο του 2019 με το σοκ που προκάλεσε ο θάνατος του Keith Flint.

Έπρεπε να περάσουν τρία χρόνια για να ανακοινώσει ο Howlett, τον Μάρτιο του 2022, πως το γκρουπ επιστρέφει ξανά στις συναυλίες, γιορτάζοντας τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του «The Fat of the Land» και τιμώντας τη μνήμη του σπουδαίου τραγουδιστή του. Οι δέκα sold out εμφανίσεις τους στη Βρετανία θα αποθεωθούν από κοινό και κριτικούς, με τον Τύπο να γράφει χαρακτηριστικά πως «οι Prodigy όχι μόνο επέστρεψαν, αλλά είναι εδώ για να διεκδικήσουν και πάλι το θρόνο τους».