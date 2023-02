Τεράστιο αρχείο του Ντέιβιντ Μπόουι απέκτησε το Μουσείο V&A

Το Μουσείο V&A στο Λονδίνο απέκτησε ένα τεράστιο αρχείο προσωπικών αντικειμένων του Ντέιβιντ Μπόουι.

Το αρχείο περιέχει 80.000 αντικείμενα, χειρόγραφα σημειώσεις, γράμματα, κοστούμια, μουσικά όργανα, βραβεία, φωτογραφίες, ταινίες, μουσικά βίντεο, σκηνικά και άλλα, πολλά από τα οποία εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιοδεύουσας έκθεσης του Μουσείου «David Bowie Is». Η έκθεση συγκέντρωσε πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες μεταξύ 2013 και 2018.

«Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης πιο προσωπικά γραπτά, σκέψεις και ανολοκλήρωτα έργα, τα περισσότερα από τα οποία, δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά στο κοινό». Τα αντικείμενα πρόκειται να εκτεθούν το 2025 σε έναν νέο χώρο, Το Κέντρο Μελετών Παραστατικών Τεχνών Ντέιβιντ Μπόουι, (The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts) στο Στράτφορντ.

Η απόκτηση του αρχείου από το V&A και η δημιουργία του Κέντρου Ντέιβιντ Μπόουι κατέστη δυνατή από το κληροδότημα του Ντέβιντ Μπόουι και δωρεά 10 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών από το Ίδρυμα της Οικογένειας Μπλαβάτνικ και τον πολυεθνικό όμιλο Warner Music Group.

Μεταξύ άλλων στο αρχείο περιλαμβάνονται χειρόγραφοι στίχοι των τραγουδιών Fame, Heroes και Ashes to Ashes, τα κοστούμια Ziggy Stardust του Μπόουι, σχεδιασμένα από τον Φρέντι Μπουρέτι το 1972, αλλά και το στυλόφωνο που έπαιζε στην επιτυχία του 1969 Space Oddity.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Μουσείου, το κέντρο θα δώσει την ευκαιρία στους θαυμαστές, αλλά και στους ερευνητές να γνωρίσουν τη δημιουργική διαδικασία του Μπόουι, ο οποίος πέθανε το 2016 σε ηλικία 69 ετών. Η Κέιτ Μπέιλι, ανώτερη επιμελήτρια θεάτρου και περφόρμανς του Μουσείου δήλωσε ότι το αρχείο αποτελεί «εξαιρετική καταγραφή» ενός δημιουργού «η ζωή του οποίου ήταν τέχνη».



«Ο Μπόουι ήταν πολυμαθής, πολυδιάσταστος. Εμπνεύστηκε από όλα τα είδη και τους τομείς, αντλώντας υλικό από τη λογοτεχνία, αλλά και από την ιστορία της τέχνης, όπως και από τα μέρη που είχε ταξιδέψει». Ο Ντέιβιντ Τζόουνς, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στα προάστια του Λονδίνου το 1947. Στο πέρασμα του από το folk-rock στο glam στο soul και στην electronica, δεν έπαψε ποτέ να επανεφεύρει τον εαυτό του, δημιουργώντας και αλλάζοντας περσόνες.

Δημιούργησε μια σειρά από larger-than-life χαρακτήρες επί σκηνής, υιοθετώντας στοιχεία από τον γερμανικό εξπρεσιονιστικό κινηματογράφο έως το ιαπωνικό θέατρο Kabuki και επηρεάζοντας με τη σειρά του μουσικούς, κινηματογραφιστές, σχεδιαστές μόδας και διαφημιστές. Μέρος του αρχείου είχε παρουσιαστεί στην πολυμεσική έκθεση «David Bowie Is», που έκανε τον γύρο του κόσμου μετά από μια sold-out παρουσίαση στο V&A στο Λονδίνο το 2013.



Ορισμένα δε, από τα αντικείμενα της συλλογής είναι εμβληματικά, όπως το πολύχρωμο jumpsuit του Freddie Burretti για τον Ziggy Stardust, οι φουτουριστικές δημιουργίες του Kansai Yamamoto για την περιοδεία Aladdin Sane το 1973 και το διάσημο παλτό Union Jack που σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον Μπόουι με τον Αλεξάντερ ΜακΚουίν για το εξώφυλλο του άλμπουμ «Earthling» το 1997. Το Μουσείο Victoria & Albert έλαβε δωρεά 10 εκατομμυρίων λιρών (12 εκατομμυρίων δολαρίων) από το Blavatnik Family Foundation και τη Warner Music Group, ενώ το αρχείο δόθηκε στο Μουσείο από το David Bowie Estate υπό μορφή δωρεάς.