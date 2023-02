Super Bowl – Ριάνα: Εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο

Εντυπωσιακό ήταν το σόου της Ριάνα στο ημίχρονο του Super Bowl της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου. Η 34χρονη σταρ της ποπ επεφύλασσε μια τεράστια έκπληξη στους χιλιάδες θαυμαστές της. Την περασμένη εβδομάδα, την είχαν ρωτήσει σε συνέντευξη αν θα υπήρχαν εκπλήξεις κατά την παράστασή της στο State Farm Stadium της Αριζόνα. «Σκέφτομαι να φέρω κάποιον. Δεν είμαι σίγουρη, θα δούμε», απάντησε η τραγουδίστρια.

Όπως ήταν φυσικό, οι θαυμαστές υπέθεσαν ότι μιλούσε για έναν από τους πολλούς καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας της. Ένα guest spot από τον Jay-Z, τον Drake ή τον Eminem φαινόταν πιθανό καθώς είναι παράδοση τα ντουέτα – έκπληξη στο ημίχρονο.

Η Ριάνα δεν αναφερόταν σε κανέναν από αυτούς, καθώς η ίδια εννοούσε ότι ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Η τραγουδίστρια δεν παρουσίασε κανένα νέο τραγούδι κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, αλλά… η φουσκωμένη κοιλίτσα της που υποδήλωνε την εγκυμοσύνη της, κόντεψε να κάνει το διαδίκτυο… να καταρρεύσει.



Οι εκπρόσωποι της ποπ σταρ επιβεβαίωσαν ότι είναι έγκυος λίγο μετά την εμφάνισή της. Φορώντας μια ολοκόκκινη ειδικά προσαρμοσμένη φόρμα της Loewe, η «RiRi» εμφανίστηκε σε μια από τις πολλές πλωτές πλατφόρμες πάνω από το πλήθος, καθώς ένα σμήνος χορευτών, όλοι ντυμένοι στα λευκά, λικνίζονταν από κάτω.

Το πλήθος ζητωκραύγαζε καθώς η τραγουδίστρια ξεκίνησε κατευθείαν με το «Better Have My Money», τραγούδι κάπως ειρωνικό, δεδομένου ότι δεν πληρώνεται για την εμφάνισή της στο Super Bowl. Καθώς η 34χρονη θάμπωνε το κοινό από ψηλά, οι χορευτές της από κάτω παρουσίαζαν μια εκπληκτική χορογραφία που διατήρησαν σε όλη τη διάρκεια της παράστασης.



Η τραγουδίστρια είπε πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, γεμίζοντας το σετ της με μερικούς από τους πιο χορευτικούς και ανερχόμενους αριθμούς της, όπως το «Only Girl (In The World)» και το εξαιρετικό «Where Have You Been». Ήταν ένα σόου όλο θέαμα με πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται πάνω από το στάδιο καθώς ξεκίνησε με το ευφορικό «We Found Love».

Πιστεύεται ότι περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τον τελικό των Κάνσας Σίτι Τσιφς με τους Φιλαδέλφεια Ιγκλς, ενώ πολλοί ασχολήθηκαν με τον αγώνα μόνο για τα 13 λεπτά που τραγούδησε η Ριάνα στο ημίχρονο. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο Super Bowl συμμετέχουν σχεδόν πάντα τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ μουσικής. Αλησμόνητη έχει μείνει για πολλούς, η εμφάνιση της Σακίρα και της Τζένιφερ Λόπεζ στον τελικό του 2020.