Ζήστε ένα διαφορετικό τριήμερο 28ης Οκτωβρίου σε μοναδικά κοντινά resort και ξενοδοχεία

Ο Οκτώβριος φροντίζει να μας αφήσει με καλές εντυπώσεις, κλείνοντας με ένα ωραίο τριήμερο 28ης Οκτωβρίου, το οποίο μας δίνει μια ωραία αφορμή για απόδραση. Κι αν σε αυτή την απόδραση θέλετε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε μόλις 1-1,5 ώρα από την πόλη, κοντά στην ομορφιά της φύσης, με πολυτέλεια και άνεση για την απόλυτη φθινοπωρινή χαλάρωση, τα resorts και ξενοδοχεία της Brown Hotels προσφέρουν ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. Είτε επιλέξετε ένα ρομαντικό διήμερο, είτε οικογενειακές στιγμές χαλάρωσης, τα Isla Brown Corinthia, Curio Collection by Hilton, Dave By the Beach Loutraki, Brown Beach Chalkida και Brown Beach Evia Island θα βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην απόδρασή σας, με τιμές που ξεκινούν από 95 ευρώ τη βραδιά, αναλόγως το δωμάτιο και την τοποθεσία. Διαβάστε περισσότερα.