Ο Άγιος Βαλεντίνος στα ξενοδοχεία της Αθήνας

Στο New Hotel με την τέχνη σε πρώτο ρόλο

Το New Hotel φημίζεται για το ξεχωριστό του περιβάλλον και το interior design του, όπως και για τις υπέροχες γεύσεις του στο Art Lounge Restaurant. Αν θέλετε να συνδυάσετε το δείπνο σας με διαμονή το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου, έχετε στη διάθεση σας το ειδικό, προνομιακό πακέτο Loving On 2023 που περιλαμβάνει πλούσιο αμερικάνικο πρωινό, late check out με βάση τη διαθεσιμότητα, διαμονή για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και δείπνο από 304 ευρώ. Info: Φιλελλήνων 16 & Ναυάρχου Νικοδήμου 1 (είσοδος από Ναυάρχου Νικοδήμου), 210 3273200.