Lenovo: Νέο οικοσύστημα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

Ένα νέο οικοσύστημα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας λάνσαρε η Lenovo, δίνοντας το ιδιαίτερο στίγμα της στο πλαίσιο του Lenovo Innovation World 2024. Η νέα προϊοντική σειρά περιλαμβάνει υπολογιστές, νέες οθόνες και περιφερειακά καθώς και κατηγορίες προϊόντων για την ενίσχυση των επαγγελματιών.

Τα νέα προϊόντα διαθέτουν συνδυασμό χαρακτηριστικών, ειδικά προσαρμοσμένων ώστε να βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης:

Smart Modes: Οι φορητοί υπολογιστές Aura Edition προσφέρουν στους χρήστες υψηλότερο έλεγχο της δυνατότητας προσαρμογής του υπολογιστή, με τη χρήση έξυπνων λειτουργιών που προσαρμόζονται επιτόπου στις ανάγκες του χρήστη, είτε πρόκειται για εργασία, χαλάρωση, δημιουργία ή ό,τι άλλο.

Η λειτουργία smartModes προσαρμόζει δυναμικά την απόδοση και τις ρυθμίσεις του συστήματος, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για κάθε δραστηριότητα. Attention Mode Όταν η παραγωγικότητα αποτελεί ζητούμενο υψίστης σημασίας, η λειτουργία Attention Mode επιτρέπει στους χρήστες να αποκλείουν συγκεκριμένα τους όποιους ιστότοπους αποσπούν την προσοχή τους, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στην εργασία τους.

Wellness Features: Περιλαμβάνει λειτουργίες για την ευεξία των ματιών καθώς και προειδοποιήσεις για τη στάση του σώματος, με στόχο την καταπολέμηση της κόπωσης και την υπενθύμιση στους χρήστες να κάνουν διαλείμματα, βοηθώντας τους να έχουν πάντοτε κατά νου την υγεία τους και τη στάση τους σώματός τους, ενώ είναι απασχολημένοι με κάτι άλλο.

Collaboration Tools: Μια σειρά ρυθμίσεων που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν τις εμπειρίες βιντεοκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του χαμηλού φωτισμού, του εικονικού παρουσιαστή, του θολωμένου φόντου, παράμετροι οι οποίες αυξάνουν την ευκρίνεια και την άνεση, στη διάρκεια της συνεργασίας με άλλους ανθρώπους.

Shield Mode: Εστιάζει στην προστασία της ιδιωτικής ζωής με λειτουργίες όπως οι ειδοποιήσεις απορρήτου, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η αυτόματη προτροπή για χρήσηVPN, ώστε να παραμένουν οι χρήστες ασφαλείς, ενώ διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες. Τέλος, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι υψίστης σημασίας όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή εκτός πρίζας. Η λειτουργία Eco Mode βελτιστοποιεί τη διάρκεια ζωής και την απόδοση της μπαταρίας, μεγιστοποιώντας το χρόνο μεταξύ των φορτίσεων.

Smart Share: Επιτρέπει την απρόσκοπτη κοινή χρήση εικόνων μεταξύ smartphones και φορητών υπολογιστών. Οι χρήστες μπορούν να αγγίξουν πολύ απλά ένα υποστηριζόμενο smartphone στην άκρη της οθόνης, προτρέποντας τον φορητό υπολογιστή να εκκινήσει αυτόματα την εφαρμογή Smart Share και στις δύο συσκευές, επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά πρόσφατων φωτογραφιών με drag-and-drop. Η λειτουργία υποστηρίζει τις πλατφόρμες Android και iOS.

SmartCare: Προσφέρει υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο από πραγματικούς τεχνικούς της Lenovo, προσβάσιμη τόσο μέσω υπολογιστή όσο και μέσω τηλεφώνου. Οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν ζωντανά ή να καλούν την υποστήριξη για βοήθεια με μια συνδρομή premium που προσφέρει υποστήριξη ανωτέρου επιπέδου στον χώρο σας.

PC και Τεχνητή νοημοσύνη

Στην κατηγορία των υπολογιστών η εταιρεία παρουσίασε σειρά συσκευών PC με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνουν τους φορητούς υπολογιστές ThinkPad™, ThinkBook™, Yoga™ και IdeaPad™, οι όποιοι έχουν σχεδιαστεί για να αλλάξουν πλήρως τα δεδομένα, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και το μέσο καταναλωτή.

Παράλληλα, η Lenovo παρουσίασε το Think PadT14sGen 6 AMD και το Think Book 16 Gen 7+ που βασίζονται σε επεξεργαστές AMDRyzen™AI, επιδεικνύοντας εξαιρετικές δυνατότητες σε επίπεδο ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών διαδικασιών, δημιουργικής έκφρασης και ενεργειακής αποδοτικότητας. Επιπλέον, η Lenovo αποκάλυψε το Think Book 16 Gen 7, εξοπλισμένο με τον 8πύρηνο επεξεργαστή Snapdragon® XPlus, προσφέροντας ισχυρές επιδόσεις AI σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η Lenovo ανακοίνωσε επίσης το AIPCFastStart, μια λύση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οργανισμούς να μεταβούν γρήγορα σε συσκευές έτοιμες για AI, μεγιστοποιώντας την απόδοση της επένδυσης μέσω της συμβουλευτικής βασισμένης στοAI και της απλοποιημένης ανάπτυξης. Η Lenovo παρουσίασε επίσης το LenovoAutoTwistAIPC, μια proof-of-conceptσυσκευή, η οποία επαναπροσδιορίζει την αλληλεπίδραση των χρηστών με τους έξυπνους αυτοματισμούς και την τεχνητή νοημοσύνη.

Για το μέσο καταναλωτή παρουσίασε μια σειρά από ιδιαίτερους φορητούς υπολογιστές. Ο Lenovo YogaSlim 7iAura Edition (15”, 9), που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Intel, αντιπροσωπεύει την κορωνίδα του κορυφαίου σχεδιασμού και της καινοτόμου τεχνολογίας. Αυτός ο φορητός υπολογιστής περιλαμβάνει μια σειρά λειτουργιών, αυτές τις Lenovo Aura Edition, που είναι προσαρμοσμένες με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του χρήστη. Στις λειτουργίες αυτές συμπεριλαμβάνονται τα SmartModes, SmartShare και SmartCare. Ο φορητός υπολογιστής βασίζεται στον επεξεργαστή CoreUltra της Intel με ενσωματωμένα γραφικά υψηλής απόδοσης και μια προαιρετική οθόνη αφής OLED 2,8K που παρέχει εκπληκτική οπτική εμπειρία, ενώ είναι σχεδιασμένος για απαιτητικές εργασίες.

Το LenovoYoga Pro 7 (14», 9), που βασίζεται στον επεξεργαστή AMD Ryzen AI 9, ενσωματώνοντας ειδική νευρωνική μονάδα επεξεργασίας (NPU) με απόδοση 50 TOPS, είναι προσαρμοσμένο για δημιουργούς περιεχομένου και επαγγελματίες που απαιτούν ισχυρές δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και δημιουργίας. Το Lenovo Idea Pad Slim 5x (14”, 9) και το Idea Pad 5x 2-σε-1 (14”, 9) επεκτείνουν περαιτέρω τις προτάσεις της Lenovo για υπολογιστές με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που απευθύνονται στο μέσο χρήστη, συνδυάζοντας κομψό σχεδιασμό με ισχυρές επιδόσεις. Αυτές οι συσκευές, που βασίζονται σε επεξεργαστές Snapdragon X Plus 8 πυρήνων, προσφέρουν βελτιωμένη παραγωγικότητα με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και ευέλικτες μορφές διάταξης, καθιστώντας τις κατάλληλες για την κάλυψη ενός ευρέως φάσματος αναγκών των χρηστών. «Στη Lenovo, επικεντρωνόμαστε στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε πιο έξυπνη τεχνολογία για όλους. Οι συσκευές και λύσεις Lenovo Yoga και LenovoIdeaPad που ανακοινώνουμε σήμερα αποδεικνύουν αυτή τη δέσμευση», δήλωσε ο Jun Ouyang, Lenovo’s Senior Vice President and General Manager of the Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group. «Αυτά τα νέα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο εξατομικευμένα και να αυξάνουν τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των χρηστών και να εντάσσονται απρόσκοπτα στην ολοένα και πιο δυναμική, τεχνολογική ζωή που κάνουν». Η Lenovo παρουσίασε επίσης το Lenovo CreatorZone, μια σουίτα λογισμικού με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας το μοντέλο StableDiffusion, που επιτρέπει στους δημιουργούς να χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα και εικόνες αναφοράς για τη δημιουργία νέου υλικού και την επεξεργασία οπτικού περιεχομένου, απλοποιώντας την όλη δημιουργική διαδικασία. Η σουίτα είναι αρχικά διαθέσιμη για το Lenovo Yoga Pro 9i, ενώ θα ακολουθήσει υποστήριξη για επιπλέον συσκευές Lenovo Yoga.

Επαγγελματίες

Ως προς τις προτάσεις που απευθύνονται στο επιχειρηματικό σκέλος της αγοράς, η Lenovo παρουσίασε το Think PadX1 Carbon Gen 13 Aura Edition, έναν πρωτοποριακό φορητό υπολογιστή για επιχειρήσεις, ο οποίος αναπτύχθηκε από κοινού με την Intel.

Αυτή η συσκευή διαθέτει τεχνολογία Intel® Core™Ultra, προσφέροντας δυνατότητες AI και σχεδιασμό με επίκεντρο τον χρήστη. Χάρη στις προηγμένες δυνατότητες AI που διαθέτει, το ThinkPadX1 CarbonGen 13 AuraEdition επαναπροσδιορίζει την παραγωγικότητα, την ασφάλεια και την αλληλεπίδραση με τον χρήστη, μέσα από μια ελαφριά, κορυφαίας ποιότητας σύνθεση.

Το LenovoThinkPadX1 CarbonGen 13 AuraEdition συνεχίζει να βασίζεται στην κληρονομιά της Lenovo για την παροχή κορυφαίων επαγγελματικών φορητών υπολογιστών.

Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Intel και διαθέτει την πιο πρόσφατη τεχνολογία CoreUltra της Intel, προσφέροντας εκπληκτική κλίμακα στους υπολογισμούς AI, εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και απίστευτες επιδόσεις AI 3X τόσο στη μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) όσο και στη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU).

Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν Βελτιωμένη εμπειρία χρήσης: Διαθέτει τη νέα τεχνολογία IntelCoreUltra, με ενσωματωμένα γραφικά IntelArc™ Xe2και ενσωματωμένη NPU που προσφέρει 45+ TOPS.

Ο εκ νέου σχεδιασμένος φορητός υπολογιστής περιλαμβάνει επίσης μια κορυφαία επιλογή HapticTouchPad που ενσωματώνει το κλασικό TrackPoint με τρία κουμπιά καθώς και οθόνη έως 14 ιντσών 2,8kOLEDDolbyVision με αντιθαμβωτική επιφάνεια και εναλλασσόμενο ρυθμό ανανέωσης 120Hz.

Copilot+ PC Experiences: Θα υποστηρίζει λειτουργίες Copilot+ PC5 όταν είναι διαθέσιμες από τη Microsoft ενώ περιλαμβάνει πλήκτρο πληκτρολογίου Copilot.

Υβριδική εργασία και κινητικότητα: Η συσκευή είναι απίστευτα ελαφριά, ξεκινώντας από βάρος κάτω από το ένα κιλό, επομένως πρόκειται για το ελαφρύτερο ThinkPadX1 Carbon που έχει υπάρξει ποτέ.

Υποστηρίζει τις νέες λειτουργίες Copilot+ PC της Microsoft και περιλαμβάνει ειδικό πλήκτρο Copilot για εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Η μπαταρία των 57 watt παρέχει πάνω από 18 ώρες διάρκεια ζωής, εξασφαλίζοντας ότι οι επαγγελματίες μπορούν να παραμένουν παραγωγικοί όλη την ημέρα, χάρη στην απίστευτη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 7 και προαιρετικά 5Gsub-6GHz. Περιλαμβάνει θύρες εισόδου/εξόδου, όπως 2xUSB-A, 2xUSB-C και 1xHDMI.

Σχεδιασμός και κατασκευή: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην εμπειρία του χρήστη και στην αύξηση της συμβολής της στην κυκλική οικονομία και περιλαμβάνει μπαταρία η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από τον πελάτη (CRU). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν 90% ανακυκλωμένο μαγνήσιο για το εξωτερικό κάλυμμα, ενώ η συσκευασία, 100% απαλλαγμένη από πλαστικό, είναι κατασκευασμένη από μπαμπού και ζαχαροκάλαμο. Εκτός από τα ανακυκλωμένα υλικά, διαθέτει πιστοποιήσεις όπως EPEATGold και ENERGYSTAR 9.0.

Η Lenovo ανακοίνωσε επίσης το AI PC FastStart, μια λύση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οργανισμούς να μεταβούν γρήγορα σε συσκευές έτοιμες για τεχνητή νοημοσύνη, μεγιστοποιώντας την απόδοση επένδυσης μέσω συμβουλευτικής υποστήριξης με τεχνητή νοημοσύνη και απλοποιημένης ανάπτυξης. Με την βραβευμένη υποστήριξη της Lenovo, αυτές οι υπηρεσίες επιταχύνουν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εφαρμογή της.

Παράλληλα παρουσίασε το Auto Twist AIPC proof of concept, ένα καινοτόμο άλμα στην προσωπική πληροφορική που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την αλληλεπίδραση με τον χρήστη μέσω έξυπνων αυτομαστισμών και τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτοντας μια πρωτοποριακή στον κλάδο σχεδίαση AutoTwist, αυτό το concept AIPC επόμενης γενιάς προσαρμόζεται σε πολλαπλά σενάρια με αυτόματη περιστροφή, σε δύο άξονες, καθιστώντας το ιδανικό σύντροφο τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελματική χρήση.

Περιφερειακά

To οικοσύστημα Lenovo Legion απέκτησε επίσης πλουσιότερες διαστάσεις, με ένα δίδυμο νέων οθονών gaming της σειράς Legion καθώς και μια νέα σειρά περιφερειακών Lenovo Legion GO, ώστε οι gamers να μπορούν να απολαύσουν τα συστήματα και τις gaming εμπειρίες τους, όπως οι ίδιοι κρίνουν καλύτερα.

Το Lenovo Legion Go USB-CDock προσφέρει στους χρήστες μια βάση για το Lenovo Legion Go οικοσύστημα, όταν δεν βρίσκονται σε κίνηση, καθώς διαθέτει θύρα τροφοδοσίας USB-C (έως τα 100Wmax), θύρα 1GRJ45, πλήρως λειτουργική θύρα Type-C™ port, δύο θύρες USB-A 3.0 καθώς και μία θύρα HDMI 2/0 η οποία υποστηρίζει αναλύσεις έως 4Κ στα 60Hz. Το dock διαθέτει επίσης καλώδιο Type-C230mmώστε να συνδέεται με το Lenovo Legion Go.

To Lenovo Legion Go Charging Connector μετατρέπει τα αποσπώμενα χειριστήριαTrue Strike του Lenovo Legion Go σε ένα ενιαίο, επαναφορτιζόμενο χειριστήριο. Σε πλήρη φόρτιση, η μπαταρία που διαθέτει το Charging Connector μπορεί επίσης να προσφέρει πλήρη φόρτιση τόσο στο αριστερό όσο και στο δεξί αποσπώμενο χειριστήριο True Strike. Το ίδιο το Lenovo Legion Go Charging Connector είναι με τη σειρά του επαναφορτιζόμενο, μέσω θύρας Type-C.

H θήκη μεταφοράς Lenovo Go Carry Case, με σκληρό περίβλημα και διπλό φερμουάρ, διαθέτει ειδική επιφάνεια προστασίας της οθόνης, με εσωτερική τσέπη που ασφαλίζει με φερμουάρ για να φιλοξενεί ένα εφεδρικό καλώδιο USB, USB flash drive, φορητό πληκτρολόγιο, ακουστικά ή όποια άλλα περιφερειακά. Τόσο ο μετασχηματιστής του Lenovo Legion Go όσο και το FPS Mode controller χωρούν μέσα στη θήκη, κάτω από τη συσκευή.

Όσοι επιθυμούν ακόμη ακριβέστερο έλεγχο όταν παίζουν παιχνίδια racing ή FPS, πλέον έχουν στη διάθεσή τους το Lenovo Legion Go Joystick και Joystick Caps. Το ειδικό υλικό, με ιδιαίτερη ικανότητα πρόσφυσης, απογειώνει την άνεση και τον έλεγχο σε άλλο επίπεδο, ακόμη και πάνω στην ένταση του παιχνιδιού.

Το Lenovo Multi-Device Bluetooth® Mini Keyboard πλαισιώνει ιδανικά το Lenovo Legion Go, καθώς προσφέρει ένα πληκτρολόγιο στο 75% των διαστάσεων ενός πλήρους πληκτρολογίου, εξαιρετικά ελαφρύ, στα 180 γραμμάρια, με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστών. Μάλιστα, το πληκτρολόγιο μπορεί εύκολα να συνδέεται με τρεις διαφορετικές συσκευές, ενώ υποστηρίζει τρία λειτουργικά συστήματα, Microsoft Windows, Android™ και iPadOS®.

Όταν δεν επιδίδονται στο gaming ενώ βρίσκονται εν κινήσει, οι κάτοχοι ενός Lenovo Legion Go διαθέτουν πλέον δύο νέες επιλογές οθονών, μέσα από την 27 ιντσών LenovoLegionR27qc-30 και την 31,5 ιντσών LenovoLegionR32qc-30. Και οι δύο οθόνες διαθέτουν ρυθμό ανανέωσης στα 180Hz, καθώς και χρόνους απόκρισης 0,5 ms (MPRT) στις καμπύλες, 1500Rεπιφάνειές τους. Η οθόνη των 27 ιντσών υποστηρίζει 120% sRGBκαι 90% DCI-P3, ενώ η οθόνη των 31,5 ιντσών υποστηρίζει 112% sRGB.

Οι gamers που θέλουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τα νέα περιφερειακά, οθόνες και συσκευές της σειράς Lenovo Legion έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από το Legion Ultimate Support, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε απόλυτα εξειδικευμένους τεχνικούς, διαθέσιμους 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, μέσω chat, emailή τηλεφώνου. Καθώς το gaming οικοσύστημα της σειράς Lenovo Legion εξακολουθεί να εμπλουτίζεται, οι χρήστες θα αποκτούν όλο και περισσότερες επιλογές ώστε να προσαρμόσουν τις δικές τους προτιμήσεις, κυνηγώντας άπιαστες επιδόσεις.