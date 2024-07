Πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο για την Performance Technologies

Από σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση του συνόλου των 13.968.683 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Performance Technologies και η εταιρεία γυρίζει σελίδα, όσον αφορά τουλάχιστον τη χρηματιστηριακή της πορεία. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που τέθηκε στη διάθεση του κοινού, ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά, θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή τους από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.A.

H Performance Technologies προσδιορίζεται στο χώρο της πληροφορικής ως Service Provider και Specialty IT Integrator, είναι δηλαδή μια εταιρεία που μελετά, σχεδιάζει, αναπτύσσει, συντηρεί και διαχειρίζεται υπολογιστικά πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής και παρέχει προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής που απευθύνονται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και στον δημόσιο τομέα.

Εκτιμάται ότι την επόμενη διετία ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η εισηγμένη θα κινηθεί ανοδικά και ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης για τις εγχώριες εταιρείες πληροφορικής. Το πρώτο εξάμηνο του 2024 αναμένεται να διαμορφωθεί με σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών για την Performance Technologies. Επίσης μεγάλες συμβάσεις, τις οποίες έχει η εταιρεία ξεκινήσει εντός του 2023 ή έχει αναλάβει από αρχή του 2024, σε πελάτες ιδιαίτερα του χρηματοοικονομικού χώρου, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, είναι σε κανονική εξέλιξη, ολοκληρώνονται εντός του προβλεπόμενου χρόνου τους και θα αποφέρουν έσοδα εντός του 2024. Αντίστοιχα, διαγωνισμοί, στους οποίους η Εταιρεία δηλώνει συμμετοχή, εφόσον οδηγήσουν σε ανάθεση εντός του 2024, θα συνεισφέρουν στα έσοδα της χρήσης 2024.

Προώθηση λύσεων

Η εισηγμένη πρωτοστάτησε στην προώθηση λύσεων εικονικοποίησης και υπολογιστικού νέφους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές εταιρείες που σχεδίασε και υλοποίησε public cloud services.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συνάψει επιχειρηματικές συνεργασίες με τους σημαντικότερους παγκοσμίως παρόχους δημόσιου υπολογιστικού νέφους όπως Microsoft, Amazon.com Inc, Google LLC, IBM κ.α. και κατασκευαστές λογισμικού όπως η VMware Inc και η Red Hat Inc. Το 2020, δημιούργησε Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Security Operations Center – SOC) και το 2021 δημιούργησε την επιχειρηματική μονάδα Cloud Business Unit (CBU). Το 2022, δημιούργησε και στελέχωσε ένα τμήμα που ασχολείται με τα έργα του δημοσίου στην Ελλάδα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σύμφωνα με την εταιρεία τα έσοδά της και των θυγατρικών της προέρχονται από πωλήσεις λύσεων πληροφορικής, εφαρμογών λογισμικού, παροχή προηγμένων υπηρεσιών τεχνολογίας σχετικών με την πληροφορική, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αξιοποιούν εξειδικευμένα συστήματα εταιρικού λογισμικού.

Το 43,1% περίπου των συνολικών εσόδων του ομίλου, στην τριετία 2021-2023, προήλθε από την πώληση λογισμικού (και των σχετικών υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης), το 36,7% περίπου από πώληση πληροφοριακών συστημάτων (εξοπλισμός και υπηρεσίες υποστήριξης και εγκατάστασης), 19,7% από πώληση υπηρεσιών πληροφορικής και το 0,6% από εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ενεργητικού, κατά την τριετία 2021-2023, ανήλθαν συνολικά στο ποσό των €1.524,26 χιλ., εκ των οποίων το 75,2% αφορούσε επενδύσεις σε ενσώματες ακινητοποιήσεις και το 24,8% σε άυλα στοιχεία. Αναλυτικά οι επενδύσεις της εισηγμένης ανήλθαν το 2023 στις 546,40 χιλιάδες ευρώ έναντι 683,70 χιλ. ευρώ το 2022 και 294,16 χιλ. ευρώ το 2021.

Στρατηγική

Η εταιρεία στοχεύει σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της. Σύμφωνα με τη στρατηγική της επιδιώκει να εντείνει τις προωθητικές ενέργειες για να αυξήσει το πελατολόγιο της για υπηρεσίες XXaaS και διαχειριζόμενες υπηρεσίες (managed services), να διεκδικήσει, είτε ως ανάδοχος είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, την εμπλοκή της σε περισσότερα έργα του δημοσίου, να αναπτύξει νέα προηγμένα προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις για τη διεθνή αγορά.

Στρατηγικός στόχος της είναι να αυξήσει περαιτέρω τα έσοδα από υπηρεσίες και λύσεις υπολογιστικού νέφους, να ενισχύσει περαιτέρω το έμψυχο δυναμικό που απασχολείται με την ανάπτυξη και παροχή λύσεων και υπηρεσιών σε τομείς της πληροφορικής που εκτιμά ότι θα υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση (πχ. κυβερνοασφάλεια, διαχειριζόμενες υπηρεσίες, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους κ.α.), μέσω οργανικής ανάπτυξης (προσλήψεων) ή/και εξαγορών, να διαμορφώσει ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό μοντέλο παροχής τυποποιημένων προϊόντων-υπηρεσιών που απευθύνονται σε μεσαίες και μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις.