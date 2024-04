Go For More: Πασχαλινές προσφορές από την Εθνική Τράπεζα

Φέτος το Πάσχα λοιπόν, με κίνητρο την προσφορά, προτείνει το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More.

Πιο συγκεκριμένα, ως και τις 4 Μαΐου, δίνει την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε για εμάς και τους δικούς μας ανθρώπους δώρα αλλά και τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι, σε συνεργασία με επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Για τη νονά και τον νονό

Η περίσταση, φυσικά, βάζει στο επίκεντρο τις νονές και τους νονούς. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα επιβράβευσης εφαρμόζεται στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, όπου υπάρχει πλήθος επιλογών για παιχνίδια, δώρα και, φυσικά, τις εθιμοτυπικές λαμπάδες.

Η διαδικασία είναι απλή και έχει ως εξής: Επισκεπτόμαστε ένα φυσικό κατάστημα Μουστάκας ή το moustakastoys.gr και με κάθε αγορά με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε το 10% της αξίας της, σε Go For More πόντους.

Για την ομορφιά και την φροντίδα

Οι ημέρες του Πάσχα δίνουν την ευκαιρία για δώρα που φανερώνουν το ενδιαφέρον μας για τους κοντινούς μας ανθρώπους, αλλά και χρόνο για περιποίηση του εαυτού. Σε κάθε περίπτωση, για προϊόντα ομορφιάς μπορούμε να επισκεφτούμε ένα κατάστημα Hondos Center ή το hondoscenter.com, και με τις αγορές μέσω πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας να κερδίσουμε 10% της αξίας των συναλλαγών μας σε Go For More πόντους.

Για την άθληση και την ευεξία

Το Go For More της Εθνικής Τράπεζας δεν θα μπορούσε να μην λάβει υπόψιν της την ανάγκη μας για αυτοφροντίδα μέσω της άθλησης. Έτσι, εξασφάλισε συνεργασία με την εταιρεία Intersport. Πραγματοποιώντας λοιπόν τις αγορές μας στα καταστήματα Intersport ή το www.intersport.gr, σε αθλητικά είδη και αξεσουάρ, επωφελούμαστε με κέρδος 10% της αξίας της συναλλαγής μας. Πάντα με τη χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Για τις πασχαλινές αποδράσεις

Για όσους ετοιμάζουν ταξίδια, που φυσικά ευνοούνται αυτή την εποχή, το Go For More προσφέρει διευκολύνσεις που κάνουν τη φυγή, πραγματικότητα. Προμηθευόμενοι λοιπόν, καύσιμα κίνησης σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΛΙΝ και φυσικά χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζουμε το 5% της αξίας της συναλλαγής μας σε Go For More πόντους.

Για ακόμη πιο μακρινούς προορισμούς, η χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής για αγορά εισιτηρίου της AEGEAN και της Olympic Air, και για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως επιλογή θέσης, fast track και αποσκευές, δίνει τη δυνατότητα για όφελος 5% σε Go For More πόντους.

Για το Πασχαλινό τραπέζι

Ημέρες για οικογενειακές συνάξεις και τραπέζια με φίλους και γνωστούς, αυτές που έρχονται. H συνεργασία του προγράμματος επιβράβευσης Go For More με τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, επιτρέπει το μενού να είναι πλούσιο. Πώς; Με κάθε αγορά έως τις 4 Μαΐου στα σούπερ μάρκετ Μασούτης ή το masoutis.gr επωφελούμαστε με κέρδος 5% της αξίας των αγορών μας σε Go For More πόντους, με χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Οι ευχές για καλό Πάσχα γίνονται πράξη!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές επισκεφθείτε το nbg.gr