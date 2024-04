Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη νέα ακαδημία σε συνεργασία με το ReGeneration

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους στην ακαδημία που έχουν δημιουργήσεις από κοινού Όμιλος ΤΙΤΑΝ και ReGeneration, μια νέα πρωτοβουλία η οποία φέτος θα εστιάσει στο Data Engineering.

Η ακαδημία, που έχουν δημιουργήσει από κοινού Όμιλος ΤΙΤΑΝ και ReGeneration, υλοποιείται φέτος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και στοχεύει στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων που αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την αγορά εργασίας.

Η ακαδημία θα εκπαιδεύσει νέες και νέους στους τομείς Data Engineering και Business Intelligence, μέσα από ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα upskilling/reskilling που θα δώσει το απαραίτητο υπόβαθρο για τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, τα οποία απαιτούνται για τη δημιουργία αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας 100 ωρών/8 εβδομάδων, παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις σε Software Engineering, Data & Data Management Systems, Big Data, Business Intelligence και απευθύνεται σε όσες και όσους επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την εργασιακή ετοιμότητά τους προκειμένου να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας όπως Data Engineer, Database Developer, Database Administrator, BI Analyst και Data Integration Engineer.

To ReGeneration Academy for Digital Acceleration | Powered by TITAN υλοποιείται με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation) στην Ελλάδα και την ανάδειξη στελεχών με προσόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος που δημιουργείται στη χώρα και το οποίο αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία μετράει ήδη περισσότερους από 120 απόφοιτους με τη μεγάλη πλειοψηφία να έχουν βρει τη θέση τους στην αγορά εργασίας, σε τομείς αιχμής όπως Data Science και Agile Project Management.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και τα κριτήρια συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ReGeneration.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ