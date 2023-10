Όμιλος Olympia: Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος νέος διευθύνων σύμβουλος

Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο Olympia, αναλαμβάνει από τις 2/1/2024, ο Ανδρέας Αθανασόπουλος σηματοδοτώντας την επιτάχυνση της στρατηγικής ατζέντας του διεθνή επενδυτικού Ομίλου για τα επόμενα χρόνια

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Οι παγκόσμιες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά στον πολυδιάστατο χώρο της αποθήκευσης ενέργειας, στο omnichannel retail και στον χώρο των εφαρμογών λογισμικού, που αποτελούν περιοχές αιχμής για τον Όμιλο, καθιστούν απαραίτητη την περαιτέρω επαγγελματική ενδυνάμωσή του. Ειδικά στον χώρο της ενέργειας οι εξελίξεις είναι ταχύτατες και ο Όμιλος, που είναι παγκόσμιος πρωταγωνιστής στις βιομηχανικές μπαταρίες για βαριά ηλεκτρικά οχήματα, έχει φιλοδοξίες για επέκταση σε όλη την αλυσίδα αξίας και ειδικά στην παραγωγή μπαταριών λιθίου για αποθήκευση ενέργειας στην Ευρώπη και την Αμερική.

Η συμβολή του κ. Αθανασόπουλου θα είναι σημαντική στην ενίσχυση της επιτυχημένης πορείας και τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό του Ομίλου Olympia. Με τη συγκεκριμένη προσθήκη ο Όμιλος ενισχύει ουσιωδώς τα συστατικά της εταιρικής διακυβέρνησής του τοποθετώντας ως επικεφαλής του Ομίλου έναν καταξιωμένο μάνατζερ ο οποίος θα συνεργαστεί στενά με το Διοικητικό του Συμβούλιο, κάτι που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη διεθνή παρουσία επιχειρηματικών ομίλων και διασφαλίζει την επιχειρηματική συνέχεια, ανεξάρτητα από τη μετοχική σύνθεση του Ομίλου.

Ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος διαθέτει εκτενή εμπειρία εντός και εκτός Ελλάδος, πλέον των 24 ετών, στον τραπεζικό χώρο και στον χώρο της λιανικής και των επιχειρήσεων. Σε όλες τις αποστολές του έχει ηγηθεί του σχεδιασμού και υλοποίησης μεγάλης κλίμακας στρατηγικών σχεδίων οργανικής και μη-οργανικής ανάπτυξης. Την περίοδο 2020-2023, διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank έχοντας τον ρόλο του Group Chief Transformation Officer. Από τις αρχές του 2018 έως τα τέλη του 2020 διετέλεσε Chief Customer Officer and CEO Financial Services της DixonsCarphone στα κεντρικά του Ομίλου στο Λονδίνο ενώ, από το 2013 έως το 2017, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Κωτσόβολος, όπου υλοποίησε έναν επιτυχημένο μετασχηματισμό της εταιρείας επαναφέροντας την σε πλήρη κερδοφορία. Την περίοδο 2001-2013 εργάστηκε σε θέσεις Γενικού Διευθυντή στην Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Εθνική Τράπεζα. Ο κ. Αθανασόπουλος συνδυάζει και μια εξαιρετική ακαδημαϊκή καριέρα στο Πανεπιστήμιο του Warwick Business School (1991-1997) ως Senior Lecturer ενώ έχει Post-Doc από το London Βusiness School και Phd University of Warwick in Management Sciences and Analytics.

Η επιλογή του κ. Αθανασόπουλου είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς διαδικασίας αναζήτησης, με βασική επιδίωξη την ένταξη στον Όμιλο ενός στελέχους με αδιαμφισβήτητα βαθιά γνώση τόσο του ελληνικού όσο και του παγκόσμιου επιχειρηματικού γίγνεσθαι, αντανακλώντας το εύρος των δραστηριοτήτων και σκοπών (aspirations) του οργανισμού.

Στον νέο του ρόλο, ο κ. Αθανασόπουλος θα συνεργαστεί στενά με τις διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου, στις οποίες η Διοίκηση της Olympia επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της, ώστε να συνεχίσουν να επικεντρώνονται απρόσκοπτα στα αναπτυξιακά πλάνα που έχουν σε εξέλιξη.

Ο Γιάννης Καραγιάννης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Ομίλου Olympia, τόνισε: «Καλωσορίζουμε στη μεγάλη «οικογένεια» του Ομίλου Olympia τον κ. Αθανασόπουλο. Η αποδεδειγμένη εμπειρία του στην υλοποίηση στρατηγικών Επέκτασης και Ανάπτυξης αποτελούν κομβικό χαρακτηριστικό για την ενίσχυση και υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας για κάθε εταιρεία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου Olympia. Με τη συμβουλή του φιλοδοξούμε να επεκταθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, με μερικές από τις εταιρείες μας να εστιάζουν σε επιμέρους αγορές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ».

Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Olympia και τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου να ηγηθώ του φιλόδοξου πλάνου ανάπτυξης του συνόλου των εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο και εκπροσωπούν εμβληματικούς κλάδους της σύγχρονης οικονομίας. Θα συνεργαστώ στενά με τις ομάδες της διοίκησής, για να επιτύχουμε μαζί την περαιτέρω αύξηση των επιχειρηματικών επιδόσεων, καθιστώντας τις εταιρείες ηγέτες σε εθνικό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο και δημιουργώντας αξία στο σύνολο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου».

Μερίδιο συμμετοχών σε πέντε βασικές επιχειρήσεις

Η Olympia είναι ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος με σημαντικό μερίδιο συμμετοχών σε πέντε βασικές επιχειρήσεις: την SUNLIGHT Group Energy Storage Systems (αποθήκευση ενέργειας), το Public Group (λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο), την SoftOne (λογισμικό ERP), την Westnet (διανομή προϊόντων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας) και την Lamda Development (ανάπτυξη, επένδυση & διαχείριση ακινήτων). Με ιδρυτή τον Πάνο Γερμανό το 1980, η εταιρία δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και οδηγεί την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επενδύσεων της. Η Olympia λειτουργεί ως επενδυτικό κεφάλαιο δημιουργίας επιχειρηματικών αξιών και ως συν-επενδυτής σε συνεργασία με κορυφαίους στρατηγικούς επενδυτές και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η εταιρία δεσμεύεται στην υιοθέτηση ισχυρών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. https://www.groupolympia.com