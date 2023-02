Swarovski: Νέος οικονομικός διευθυντής ο David Wielemans από τον Απρίλιο

Τον David Wielemans διορίζει η Swarovski ως νέο οικονομικό Διευθυντή (CFO) από τον ερχόμενο Απρίλιο (2023).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο David Wielemans θα γίνει επίσης νέο μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Swarovski – όπου θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Alexis Nasard. Ο κ. Wielemans θα έχει έδρα στο Männedorf της Ελβετίας.

Σε αυτόν τον ρόλο, ο D. Wielemans αντικαθιστά τον Frederik Westring, ο οποίος είναι ο νυν οικονομικός Διευθυντής της Swarovski, αφού θα αποχωρίσει από την εταιρεία τέλος Ιουνίου, για να ακολουθήσει άλλα, προσωπικά ενδιαφέροντα.

Μέχρι τότε, ο κ. Westring θα συνεχίσει να ηγείται ειδικών έργων, με αναφορά στον ανώτερο του, CEO, Alexis Nasard.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσθήκη αυτή αυτός αποτελεί ένα βήμα πιο κοντά στον μετασχηματισμό της εταιρείας και σηματοδοτεί μια καινούρια πορεία της Swarovski στο ταξίδι πολυτέλειας.

Ο David Wielemans είναι ένα ανώτερο οικονομικό στέλεχος με πλούσια εμπειρία σε θέματα πολυτελείας και λιανικής πώλησης, με πολλών χρονών χρηματοοικονομική εξειδίκευση. Προέρχεται από την Essilor/Luxottica, με τον πιο πρόσφατο ρόλο του να είναι αυτός του Co-CFO για τον όμιλο EssilorLuxottica αλλά και αυτός του CFO στον όμιλο Essilor International. Ο David Wielemans είναι κάτοχος πτυχίου ‘Master of Finance and Accounting’ (DECF) από το CNAM Paris (Conservatoire National des Arts et Métiers).

Ο Alexis Nasard δηλώνει: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την προσθήκη αυτού του ολοκληρωμένου και έμπειρου ηγέτη στην εταιρεία μας. Το εύρος και το βάθος της τεχνογνωσίας του, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη στρατηγική LUXignite της Swarovski και θα αποτελέσει βασικό πλεονέκτημα στο ταξίδι μας προς την ‘πολυτέλεια’ με στόχο τη βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη.

Εγώ και όλοι εδώ στη Swarovski είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη συμβολή του Frederik Westring στην εταιρεία τα τελευταία έξι χρόνια. Υπήρξε βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση της νέας μας στρατηγικής και στην ενίσχυση των στόχων μας».

Ο David Wielemans σχετικά με τη νέα του θέση δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα ενταχθώ στη Swarovski. Ο συνδυασμός ενός εμβληματικού εμπορικού σήματος, της τεχνογνωσίας στη μόδα και το λιανικό εμπόριο αλλά και μιας βαθιάς κατασκευαστικής εμπειρίας, καθιστά τη Swarovski πραγματικά μοναδική. Ανυπομονώ να συμβάλω στην επιτυχία της στρατηγικής LUXignite και να εδραιώσω ισχυρά οικονομικά μεγέθη μαζί με τον Alexis αλλά και όλους τους συναδέλφους της Swarovski».