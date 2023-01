My market: Νέα πιλοτική υπηρεσία γρήγορης παράδοσης

Την πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας Speedy για γρήγορη παράδοση στον χώρο του πελάτη, εγκαινιάζουν τα My Market. H υπηρεσία έρχεται να ενισχύσει τον τελευταίο κρίκο του last mile του eshop My market, παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα παράδοσης, το πολύ σε 1 ώρα. Στην πραγματικότητα, η υπηρεσία συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της υπάρχουσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη γρήγορη διανομή.

Με τη νέα υπηρεσία Speedy, το eshop My market απευθύνεται σε όσα νοικοκυριά δυσκολεύονται να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους σε φυσικά κατάστημα ή να προχωρήσουν σε προγραμματισμένη παράδοση από το eshop, προσφέροντας τη δυνατότητα της παράδοσης στην επόμενη ώρα. Παράλληλα, μειώνεται ο χρόνος αναμονής των πελατών στο σπίτι, με μεγαλύτερο όμως κωδικολόγιο, μεγαλύτερη ποικιλία και περισσότερες προσφορές σε σχέση με αμιγώς q-commerce.

Ποιες περιοχές καλύπτει

Η υπηρεσία Speedy βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο και στην παρούσα φάση καλύπτει συγκεκριμένους Τ.Κ. περιοχών σε Αγία Παρασκευή, Αγία Σοφία-Πειραιάς, Δραπετσώνα, Μαρούσι, Μεταξουργείο, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Ηράκλειο και Χαλάνδρι.

Οι δυνατότητες που προσφέρει

· Κανένας περιορισμός στην επιλογή προϊόντων. Παραδίδονται όλα τα ζυγιζόμενα είδη (φρέσκα φρούτα, λαχανικά, προϊόντα κοπής σε κρέας, κοτόπουλο, τυριά, αλλαντικά).

· Κανένας περιορισμός στα είδη προσφορών. Ο πελάτης επιλέγει όλες τις διαθέσιμες προσφορές των φυσικών καταστημάτων (εκπτώσεις τύπου 1+1 δώρο, 2+1 δώρο)

· Κανένας περιορισμός στα web-only προϊόντα, όπως οι μεγάλες συσκευασίες βρεφικών πανών.

· Πρόσβαση σε όλο το κωδικολόγιο του eshop (15.000 προϊόντα).

· Διατήρηση της επιλογής των ειδικών σημειώσεων-σχολίων των πελατών αν έχουν κάποια προτίμηση σχετικά τα ψώνια τους (π.χ. αν θέλουν ώριμες τομάτες ή λεπτοκομμένες φέτες γαλοπούλας).

· Δυνατότητα παραγγελίας μέχρι 25 κωδικών χωρίς περιορισμό στην ποσότητα ανά κωδικό.

· Απευθείας ενημέρωση για τη δρομολόγηση με Live Tracking της παραγγελίας. Ο πελάτης παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο σε ποιο στάδιο, αλλά και που βρίσκεται η παραγγελία του από την στιγμή που φεύγει ο διανομέας από το κατάστημα.

· Σταθερή χρέωση μεταφορικών 3 ευρώ χωρίς ελάχιστο όριο παραγγελίας και χωρίς περιορισμό στην χιλιομετρική απόσταση.