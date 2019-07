Alba Graduate Business School, The American College of Greece: Shipping MATTERS

Στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και των εξελίξεων, οι απόφοιτοι μεταπτυχιακών ναυτιλιακών προγραμμάτων καλούνται, παράλληλα με τις δεξιότητες που μέχρι πριν θεωρούνταν ικανοποιητικές, όπως για παράδειγμα η καλή γνώση αγγλικών και η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης, να αποκτήσουν τις νέες εκείνες δεξιότητες που επιτάσσει η εποχή και κυρίως τη δεξιότητα του να μαθαίνουν συνεχώς.

Η πρόκληση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Alba Graduate Business School, που προσφέρουν ναυτιλιακές σπουδές και εφοδιάζουν τους νέους με τις κατάλληλες δεξιότητες είναι προφανής και μεγάλη. Η νέα αυτή πραγματικότητα απαιτεί οργανωσιακά ευέλικτα και εξωστρεφή εκπαιδευτικά ιδρύματα, που έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς τόσο με τη ναυτιλιακή επιχειρηματική κοινότητα όσο και με την τοπική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.

Αποκρινόμενο στις νέες αυτές προκλήσεις το Alba Graduate Business School, του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, προσφέρει τρία ακαδημαϊκά ναυτιλιακά μεταπτυχιακά προγράμματα, το MBA in Shipping, το MSc in Shipping Management και το MSc in International Shipping and Finance, Dual Degree program (σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Reading), όλα σχεδιασμένα ώστε να εφοδιάσουν τους φοιτητές με τις κατάλληλες δεξιότητες της νέας αυτής εποχής.

Και τα τρία προγράμματα προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα, την επίσημη γλώσσα της ναυτιλίας. Είναι πιστοποιημένα τόσο από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης εκπαίδευσης που πιστοποιούν τα καλύτερα προγράμματα στον κόσμο, όπως New England Commission of Higher Education (NECHE), το Association of MBAs (AMBA) αλλά και το AACSB και το EQUIS (για το MSc in International Shipping and Finance), όσο και από επαγγελματικούς φορείς πιστοποίησης, όπως το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) και το Hellenic Shipbrokers Association (HSA).

Ο σωστός σχεδιασμός των προγραμμάτων έχει επιτευχθεί μέσα από δύο συμβουλευτικές επιτροπές, την Ακαδημαϊκή Επιτροπή, που αποτελείται από διεθνούς φήμης ακαδημαϊκούς και την Επιχειρηματική Επιτροπή, που αποτελείται από 17 σημαντικές προσωπικότητες της ναυτιλίας. Η θεματολογία ωστόσο των προγραμμάτων είναι «δυναμική» και μπορεί να μεταβάλλεται κάθε χρόνο έπειτα από συζήτηση με τις δύο αυτές επιτροπές και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της αγοράς και τους κανονισμούς εκπαίδευσης που θέτουν οι διεθνείς οργανισμοί που πιστοποιούν τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Alba.

Και στα τρία προγράμματα χρησιμοποιούνται μοντέρνες μέθοδοι διδασκαλίας από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες της ναυτιλίας τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Επιπλέον οι φοιτητές αποκτούν έναν κριτικό τρόπο σκέψης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και συμμετέχουν σε ένα εκτενές πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει επισκέψεις σε εταιρείες, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, προγράμματα μαθητείας και εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό.

Η φοίτηση στο Alba υποστηρίζεται από υποτροφίες με κριτήριο την αριστεία ή/και την οικονομική ενίσχυση. Οι υποτροφίες παρέχονται τόσο από τον επιχειρηματικό κόσμο της ναυτιλίας όσο και από ναυτιλιακούς φορείς, όπως την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, την Ένωση Ναυλομεσιτών Ελλάδος, τη WISTA Hellas και το International Propeller Club (Piraeus).

Το εξαιρετικό επίπεδο σπουδών του Alba αποδεικνύεται τόσο από τα υψηλά ποσοστά απορρόφησης των αποφοίτων των ναυτιλιακών προγραμμάτων (περίπου 90% τους τρεις πρώτους μήνες αποφοίτησης) όσο και από την αυξανόμενη εισροή ξένων φοιτητών που παρακολουθούν τα προγράμματα του Alba από χώρες μάλιστα με πολύ ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών στη ναυτιλία, όπως αυτά της Νορβηγίας.