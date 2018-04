Οι φετινοί νικητές των Bafta Games Awards

Το What Remains of Edith Finch κέρδισε το κορυφαίο βραβείο των φετινών Bafta Games Awards, ανατρέποντας τα προγνωστικά, τα οποία «έβλεπαν» το Hellblade: Senua's Sacrifice.

Το παιχνίδι μυστηρίου πρώτου προσώπου είναι δημιούργημα του αμερικανικού ανεξάρτητου (indie) studio Giant Sparrow. Όπως σημειώνει το BBC, δεν είχε κερδίσει σε καμία από τις άλλες κατηγορίες πριν κερδίσει το βραβείο της κατηγορίας Καλύτερου Παιχνιδιού (Best Game).

Όσον αφορά στο Hellblade: Senua's Sacrifice, είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες και τελικά απέσπασε το βραβείο Βρετανικού Παιχνιδιού (British Game) και άλλα πέντε. Σημειώνεται πως η Giant Sparrow είχε κερδίσει Bafta και το 2013 (Debut Game) για το The Unfinished Swan. Οι developers είπαν πως χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να δημιουργήσουν τον επόμενο τίτλο.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, νωρίτερα το βράδυ στην τελετή στο Λονδίνο, το What Remains of Edith Finch δεν είχε καταφέρει να πάρει βραβείο στις άλλες έξι κατηγορίες που ήταν υποψήφιο (Game Design, Game Innovation, Music, Narrative, Original Property, Performer). Όπως είπε ο Ίαν Ντάλας, creative director της ομάδας, είχε γράψει λόγους για όλα τα άλλα βραβεία, αλλά για το συγκεκριμένο περίμενε πως θα κέρδιζε «κάτι ιαπωνικό», αναφερόμενος στη Nintendo, που πήρε τρία βραβεία, για τα Super Mario Odyssey (Game Design, Family) και Legend of Zelda: Breath of the Wild (Game Innovation).

To Hellblade αναπτύχθηκε από τη Ninja Theory και κέρδισε τα βραβεία Artistic Achievement, Audio Achievement, Best Performer, Game Beyond Entertainment. Πραγματεύεται μια πολεμίστρια της φυλής των Πικτών που έχει προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω τραυματικών εμπειριών. Το παιχνίδι απέσπασε πολύ καλές κριτικές, λόγω του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζει τον τρόπο που διαχειρίζεται την ψύχωσή της.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των κατηγοριών και των νικητών:

Best Game: What Remains of Edith Finch

Original Property: Horizon Zero Dawn

Music: Cuphead

Game Design: Super Mario Odyssey

Evolving Game: Overwatch

Narrative: Night In The Woods

Game Beyond Entertainment: Hellblade: Senua's Sacrifice

Debut Game: Gorogoa

Family: Super Mario Odyssey

Mobile Game: Golf Clash

Artistic Achievement: Hellblade: Senua's Sacrifice

Multiplayer: Divinity: Original Sin 2

Audio Achievement: Hellblade: Senua's Sacrifice

Game Innovation: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

British Game: Hellblade: Senua's Sacrifice

Performer: Melina Juergens (ως Senua στο Hellblade: Senua's Sacrifice)