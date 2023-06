Πρωταγωνίστρια η «Ν» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Εφημερίδων 

Τα τελευταία 20 χρόνια η Βιέννη μετατρέπεται για λίγες μέρες στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των εφημερίδων και γενικότερα της έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας αφού στην αυστριακή πρωτεύουσα διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Εκδοτικό Συνέδριο όσο και η τελετή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Εφημερίδων. Στο συνέδριο συζητιούνται κάθε χρόνο οι νέες τάσεις στον χώρο του Τύπου και φυσικά η εμφάνιση των νέων τεχνικών εργαλείων που τίθεται στην υπηρεσία της παραγωγής ειδήσεων και γενικότερα περιεχομένου για τις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Εφημερίδων όμως αφορούν την έμπνευση, τη δημιουργικότητα, τη χρηστικότητα και την αποδοχή των εφηµερίδων στο Design – Concept. Η βράβευση αυτή χτυπά στην πραγματικότητα την πόρτα της τέχνης και για αυτό οι διοργανωτές επέλεξαν για την τελετή των βραβείων το MuseumsQuartier που είναι μια περιοχή στο κέντρο της Βιέννης στην οποία συγκεντρώνονται πολλά μουσεία και πολιτιστικοί χώροι. Το MuseumsQuartier είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα τέχνης και πολιτισμού στον κόσμο και άρα το ιδανικό περιβάλλον για μια τελετή βράβευσης για το Design.

Οι προσκεκλημένοι στην τελετή αντιλαμβάνονται εύκολα ότι δεν συμμετέχουν σε ένα καθαρά εκδοτικό γεγονός αλλά περισσότερο σε ένα καλλιτεχνικό. Δεκάδες εντυπωσιακές δημιουργίες εμφανίζονται στις οθόνες και αν κάποιος εισερχόταν στην αίθουσα της τελετής χωρίς να δει τις ταμπέλες και επιγραφές θα μπορούσε εύκολα να ξεγελαστεί ότι παραβρίσκεται σε μια παρουσίαση ή διαγωνισμό έργων τέχνης.

Ο συνδυασμός της παράδοσης, της αυτοκρατορικής μεγαλοπρέπειας, της υψηλής αισθητικής αλλά και η διασύνδεση με τις επιταγές και απαιτήσεις μιας εποχής στην οποία εισβάλουν νέες πραγματικότητες όπως αυτή της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά ακόμη πιο σημαντική την παρουσία και βράβευση της «Ναυτεμπορικής» στα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία Εφημερίδων. Η «Ν» παρέλαβε συνολικά τέσσερα βραβεία.

Για το 2022 συµµετείχαν 138 εφηµερίδες από 22 χώρες, µε περισσότερες από 4.000 υποβληθείσες εργασίες, µε την ανάδειξη των νικητών να προκύπτει µέσα από αξιοκρατική διαδικασία, στην οποία συµµετέχει Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούµενη από καθηγητές πανεπιστηµίων και κορυφαίους επαγγελµατίες του χώρου.

Η «Ναυτεμπορική» ήταν η μόνη ελληνική εφημερίδα ανάμεσα στους νικητές και κατέκτησε τέσσερα βραβεία.

Βραβείο «Ένθετο Περιοδικό» για τρεις ειδικές εκδόσεις: «Υγεία», «Ναυτιλία» και «Οι Κορυφαίες γυναίκες του επιχειρείν»

Βραβείο «Πρώτης σελίδας ενθέτου» για το «Think Tank / Ενέργεια».

Η βράβευση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία δεδομένου ότι η «Ναυτεμπορική» ανταγωνίστηκε σημαντικές ευρωπαϊκές εφημερίδες όπως οι Sunday Times (Μεγάλη Βρετανία), Frankfurter Allgemeine (Γερµανία), Berliner Morgenpost, Het Parool (Ολλανδία), De Tijd (∆ανία), Tagesspiegel (Γερµανία), Welt (Γερµανία), Volkskrant, Expresso (Πορτογαλία). Τα βραβεία παρέλαβε ο Διευθυντής Σχεδιασμού της «Ναυτεμπορικής» Δημήτρης Νίκας ο οποίος έχει λάβει και άλλες ανάλογες διακρίσεις στο παρελθόν για τη δουλειά του.

Εμπνευστής και οργανωτής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Εφημερίδων είναι ο Γερμανός Νόρμπερτ Κιούπερ, ένας από τους πιο διαπρεπείς σχεδιαστής εφημερίδων και εντύπων στην Ευρώπη έχοντας στο ενεργητικό του τον σχεδιασμό περισσότερων από 80 εφημερίδων. Ο Κιούπερ που παρέδωσε στην τελετή που προηγήθηκε του συνεδρίου τα βραβεία στην «Ναυτεμπορική»

αναφέρθηκε για το παρόν και μέλλον των εφημερίδων συνδυάζοντας το άρρηκτα με την ύπαρξη υψηλής αισθητικής γραφημάτων και infographics.

Όπως ανέφερε έχει υπάρξει μια ανατροπή με τις εβδομαδιαίες εφημερίδες και τις ημερήσιες να έχουν συγκλίνει ως προς το περιεχόμενο που παράγουν με τις εβδομαδιαίες μέσω των ψηφιακών τους εκδόσεων να μπαίνουν στη μάχη της καθημερινής ειδησεογραφίας και τις ημερήσιες εφημερίδες να αρχίζουν να κάνουν εις βάθος αναλύσεις που αποτελούσε τον προνομιακό χώρο των εβδομαδιαίων μέχρι σήμερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα προηγούμενα όρια να γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο) και στη Σκανδιναβία η εστίαση στην οπτικοποιημένη δημοσιογραφία είναι ακόμη μεγαλύτερη από πριν. Έχει κανείς την εντύπωση ότι απευθύνονται αναγνώστες με ανώτερη μόρφωση που έχουν εδραιωθεί επαγγελματικά. Έτσι σύμφωνα με τον Κιούπερ η εφημερίδα θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα ελίτ προϊόν. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, από την άλλη, τα infographics χρησιμοποιούνται πολύ και με εκπληκτικό τρόπο. Αυτό έχει γίνει μια παράδοση που χρησιμοποιούν ακόμη και περιφερειακές εφημερίδες. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι στο μεταξύ τα γραφήματα αποτελούν επίσης μέρος της καθημερινής δραστηριότητας στις διαδικτυακές υπηρεσίες αυτών των μέσων. Άρα δεν τίθεται θέμα μείωσης της δημιουργικότητας στον έντυπο Τύπο στην Ευρώπη. Το αντίθετο συμβαίνει σύμφωνα με τον Κιούπερ που βλέπει αισιόδοξα το μέλλον των εφημερίδων μέσω των υψηλής ποιότητας γραφημάτων κάθε είδους.

Δ. Νίκας: «Παθιασμένοι με ό,τι κάνουμε»

Αφού σας συγχαρούμε για την βράβευση κ. Νίκα θα θέλαμε να μάθουμε αν περιμένατε ότι οι σχεδιαστικές ιδέες και προτάσεις της Ναυτεμπορικής και γενικότερα η αισθητική της προσέγγιση θα έφτανε μέχρι τα κορυφαία βραβεία στον ευρωπαϊκό Τύπο;

Έχοντας υπάρξει και ο ίδιος κριτής στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Εφημερίδων, γνωρίζω τον τρόπο σκέψης των κριτικών επιτροπών. Αν και οι διαγωνισμοί πολλές φορές κρύβουν εκπλήξεις, περίμενα με σχετική βεβαιότητα ότι η Ναυτεμπορική θα κέρδιζε κάποια διάκριση. Κερδίσαμε τέσσερις! Η «Ν», με το νέο της πρόσωπο, μπορεί να στέκεται με άνεση ανάμεσα στις μεγάλες ευρωπαϊκές εκδόσεις, όχι μόνο με την καταξιωμένη (εδώ και έναν αιώνα) δημοσιογραφική της υπόσταση, αλλά και με την εικόνα της.

Πώς υποδεχτήκατε την είδηση της βράβευσης;

Πάντα χαίρεται κάποιος όταν αναγνωρίζεται το έργο του από συναδέλφους του χώρου, και μάλιστα με διεθνή στάνταρντ.

Ποια ήταν τα σχόλια των στελεχών των ευρωπαϊκών μίντια στην εικόνα των εντύπων της Ναυτεμπορικής που βραβεύτηκαν;

Στο European Publishing Congress βρεθήκαμε συνάδελφοι από σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης και από όλους τους τομείς της βιομηχανίας της ενημέρωσης. Τα σχόλια που αποσπάσαμε ήταν εξαιρετικώς θετικά. Η φρέσκια, μοντέρνα εμφάνιση των εντύπων, η δομή, η χρήση του χρώματος ως «πλοηγού» στην ανάγνωση, η κομψή τυπογραφία, η χρήση του λευκού χώρου, η αρτιότητα της εκτύπωσης των Ειδικών Εκδόσεων σχολιάστηκαν επαινετικά.

Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα στον τομέα του design στην Ναυτεμπορική;

Η Ναυτεμπορική είναι σήμερα ένας δυνατός εκδοτικός οργανισμός, με έμφαση στους νέους τρόπους επικοινωνίας της είδησης: Ζωντανή, μοντέρνα εφημερίδα, πλούσιες ειδικές εκδόσεις και αφιερωματικά ένθετα, Ιστοσελίδα καλοσχεδιασμένη και τεχνολογικά πρωτοποριακή, Τηλεόραση μοναδική στον χώρο της οικονομίας. Είμαστε παθιασμένοι με ό,τι κάνουμε και σκοπεύουμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα!

Λίγα λόγια για τον Διευθυντή Σχεδιασμού της «Ν»

Ο Δημήτρης Νίκας είναι News Designer.

Σχεδιάζει εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες, πάντα με στόχο την επικοινωνία της είδησης. Ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στα «ΝΕΑ», την παραγωγή γραφημάτων (infographics).

Με την ίδια εφημερίδα, ως Διευθυντής Σχεδιασμού, απέσπασε τον υψηλότερο τίτλο Europe’s Best Designed Newspaper στον διαγωνισμό European Newspaper Awards.

Εχει ακόμη δεχθεί δεκάδες Awards of Excellence για σελίδες, γραφήματα και Web Design στον διεθνή διαγωνισμό της Society of News Design, στα European Newspaper Awards και στο ελληνικό Digital Media Awards. Έχει εργαστεί ως Διευθυντής Σχεδιασμού σε εφημερίδες, περιοδικά, ειδικές εκδόσεις, ιστοσελίδες, λογότυπα και έχει σχεδιάσει αφίσες, διαφημίσεις, annual reports, βιβλία, εξώφυλλα σειρών βίντεο, γραφήματα για:

Τα Νέα, Πρώτο Θέμα, SporTime, Εθνος & Εθνος της Κυριακής, Νέα Σελίδα, Η Καθημερινή, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Πρακτορείο Αργος, Ιδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, Εκδόσεις Λιβάνη, Metropolitan Hospital, The TOC / Woman TOC

Eίναι πτυχιούχος της Ανωτέρας Σχολής Γραφικών και Διακοσμητικών Σπουδών Αθήνας. Έχει κατ’ επανάληψη παρακολουθήσει σεμινάρια και workshops στην IFRA (Γερμανία) και στο Poynter Institute for Media Studies (ΗΠΑ) με τους: Mario Garcia (Newspaper Designer) Peggy Stark (Poynter Institute) Nigel Holmes (Graphics Director – TIME) George Roric (Graphics Director – USA Today) Duncan Mill (Graphics Director – Reuters) Carl Gude (Graphics Director – N. Y. Times)