Η SpaceX δοκιμάζει το πιο ισχυρό πυραυλικό σύστημα

Η εταιρεία SpaceX του Elon Musk πραγματοποίησε μια σημαντική δοκιμή στο νέο τεράστιο πυραυλικό της σύστημα, το Starship. Οι μηχανικοί πραγματοποίησαν αυτό που ονομάζεται «στατική φωτιά», αναφλέγοντας ταυτόχρονα 31 από τους 33 κινητήρες στη βάση του κάτω τμήματος του οχήματος. Η πυροδότηση διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα, με τα πάντα να είναι στερεωμένα στη θέση τους για να αποτραπεί οποιαδήποτε κίνηση.

First static fire attempt of 33 Raptor engines on Booster 7 https://t.co/3haor6owfa

Το Starship θα γίνει το ισχυρότερο λειτουργικό πυραυλικό σύστημα στην ιστορία όταν πραγματοποιήσει την παρθενική του πτήση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες, εφόσον η SpaceX μείνει ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της δοκιμής της Πέμπτης.

Η στατική πυρκαγιά έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης της SpaceX στην Boca Chica στα σύνορα Τέξας/Μεξικού.

Στο Twitter ο Elon Musk δήλωσε ότι η ομάδα είχε απενεργοποιήσει έναν κινητήρα πριν από τη δοκιμή και ότι ένας άλλος κινητήρας σταμάτησε μόνος του, αφήνοντας συνολικά 31 κινητήρες να πυροδοτούν. Αλλά, πρόσθεσε, «εξακολουθούν να είναι αρκετοί κινητήρες για να φτάσουμε σε τροχιά».

Team turned off 1 engine just before start & 1 stopped itself, so 31 engines fired overall.

But still enough engines to reach orbit! https://t.co/QYx3oVM4Gw

— Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2023