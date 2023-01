Εκτός λειτουργίας το Spotify για χιλιάδες χρήστες

Η πλατφόρμα ροής μουσικής της Spotify Technology SA (SPOT.N) ήταν εκτός λειτουργίας, αποκαλύπτει δημοσίευμα του Reuters, για χιλιάδες χρήστες την Πέμπτη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector.com που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας.

Στη δεύτερη τέτοια διακοπή μέσα σε δύο εβδομάδες, σχεδόν 35.000 χρήστες του Spotify ανέφεραν στο Downdetector.com ότι είχαν προβλήματα με την πλατφόρμα streaming.

«Κάτι δεν πάει καλά και το εξετάζουμε», ανέφερε σε ένα tweet την Πέμπτη το Spotify Status, ένας λογαριασμός που παρέχει ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση της πλατφόρμας.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) January 26, 2023