Δια περιπάτου στους «16» του Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς

Πολύ χαμηλό αποδείχθηκε το εμπόδιο του Αργεντινού Τομάς Μαρτίν Ετσεβέρι (Νο 31 στον κόσμο) για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο ο Έλληνας τενίστας αντιμετώπισε στο πλαίσιο του Rolex Monte-Carlo Masters 1000.

Ο Τσιτσιπάς ήταν επιβλητικός, έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια σε χωμάτινη επιφάνεια και επιβλήθηκε του Ετσεβέρι με 6-1, 6-0 ύστερα από μόλις 63 λεπτά αγώνα.

Με αυτό τον επιβλητικό τρόπο προκρίθηκε στη φάση των «16» και τώρα θα βρει μπροστά του τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 5 στον κόσμο), ο οποίος είχε νικήσει χθες (9/4) τον Αυστριακό Σεμπάστιαν Όφνερ με 6-3, 6-4.

