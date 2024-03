Τουρκία: Το υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε έρευνα για τα έκτροπα της Τραπεζούντας

Τα απίστευτα για ποδοσφαιρικό αγώνα επεισόδια και οι σκηνές βίας στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος Τραμπζονσπόρ-Φενέρμπαχτσε, στη διάρκεια των οποίων οι ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων δέχθηκαν επίθεση από οπαδούς της γηπεδούχου, έφεραν την αντίδραση της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της γειτονικής χώρας, Αλί Γερλίκαγια, δήλωσε πως ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση των εισβολέων στον αγωνιστικό χώρο.

«Μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα Τραμπζονσπόρ-Φενέρμπαχτσε, που διεξήχθη απόψε, ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ταυτοποίησης των οπαδών που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και έρευνα για τα γεγονότα που ακολούθησαν τον αγώνα. Ο αθλητισμός είναι, πρώτα απ’ όλα, αθλητικό πνεύμα. Δεν είναι ποτέ αποδεκτό να εκδηλώνεται βία στα γήπεδα ποδοσφαίρου. Το κοινό θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γερλίκαγια.

Ο Τουρκοαμερικανός επιχειρηματίας Στίβεν Σαντετίν Σαράν, αξιωματούχος της Φενέρμπαχτσε και κάτοχος σε ποσοστό άνω του 50% των δικαιωμάτων μετάδοσης των αθλητικών αγώνων που μεταδίδονται στην τουρκική τηλεόραση μέσω της Saran Holding, η οποία φέρει το επώνυμό του, έκανε μια σοκαριστική δήλωση:

«Αυτό που συνέβη δεν είναι αποδεκτό πουθενά στον κόσμο. Το λεωφορείο της ομάδας μας πυροβολήθηκε πριν τον αγώνα. Τώρα οι παίκτες μας δέχθηκαν επίθεση στο γήπεδο. Η TFF προφανώς δεν λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι ένα ζήτημα εσωτερικής ασφάλειας».

Από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τουρκίας (TFF) εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα που διεξήχθη μεταξύ της Τραμπζονσπόρ και της Φενέρμπαχτσε, είμαστε σε επικοινωνία με εκπροσώπους και κυβερνητικά στελέχη μας.

Αυτό που συνέβη στο ποδόσφαιρο, που είναι ένα παιχνίδι φιλίας, ειρήνης και αδελφοσύνης, δεν είναι ποτέ αποδεκτό.

Προκειμένου να μην επαναληφθούν αυτά τα περιστατικά, κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι με την ολοκλήρωση των ερευνών θα επιβληθούν οι απαραίτητες ποινικές κυρώσεις στους υπεύθυνους των περιστατικών».

Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players.pic.twitter.com/zbfNWhp11m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2024