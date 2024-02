Τιμές στον Κίπτουμ πριν την κηδεία του

Εκατοντάδες άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής σήμερα (22/2) στον Κέλβιν Κίπτουμ, τον Κενυάτη δρομέα και κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ στον Μαραθώνιο που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα πριν από έντεκα ημέρες.

Body of late World Marathon record holder Kelvin Kiptum arrives at Iten grounds for public viewing.

Συνοδευόμενο από τραγούδια αλλά και περιόδους σιωπής και περιτριγυρισμένο από λουλούδια, το φέρετρο της μεγάλης ελπίδας του αθλητισμού της Κένυας ακολούθησε πομπή σε μια νεκροφόρα στους δρόμους του Ελντορέτ και ύστερα κατευθύνθηκε στο Ίτεν, μια πόλη κοντά στο Ελντορέτ και διάσημο προπονητικό κέντρο για δρομείς μεγάλων και μεσαίων αποστάσεων.

Ο Κίπτουμ, που πέθανε σε ηλικία 24 ετών, θα κηδευτεί την Παρασκευή (23/2) σε μια τελετή «εθνικής κηδείας», παρουσία του Προέδρου της χώρας Γουίλιαμ Ρούτο. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κεπσάμο, το χωριό στην κοιλάδα Ριφτ (δυτικά) όπου ζούσε ο αθλητής και η οικογένειά του.

“He gave us just a glimmer that it was possible”.

«Αυτό είναι ένα μεγάλο κενό στον στίβο της Κένυας και θα χρειαστεί χρόνος για να το καλύψουμε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του προγράμματος νεολαίας στην Ομοσπονδία Στίβου της αφρικανικής χώρας, Μπαρνάμπα Κορίρ.

Ο Κέλβιν Κίπτουμ σκοτώθηκε τη νύχτα της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου προς Δευτέρα 12, όταν το όχημά του έφυγε από το δρόμο στην τοποθεσία Κάπταγκατ, στην κοιλάδα Ριφτ, όχι μακριά από τον τόπο διαμονής και προπόνησής του. Ο προπονητής και συνεπιβάτης του Ζερβέ Χακιζιμάνα σκοτώθηκε, επίσης, ακαριαία.

Kiptum’s caravan arrives in Iten for public viewing pic.twitter.com/MwIB5e6YXo

Σύμφωνα με ιατροδικαστή, ο Κίπτουμ, του οποίου οι τοξικολογικές αναλύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, πέθανε μετά από σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Θεωρούμενος το ανερχόμενο αστέρι της Κένυας και του παγκόσμιου στίβου, ο Κέλβιν Κίπτουμ έκανε βροντερή είσοδο στον κόσμο των Μαραθώνιων δρόμων καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με επίδοση (ακριβώς) 2 ώρες στον τρίτο επίσημο αγώνα του, στο Σικάγο τον περασμένο Οκτώβριο.

Αργότερα, ανακοίνωσε ότι θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα τρέξει σε επίσημο Μαραθώνιο κάτω από το συμβολικό χρόνο των δύο ωρών, στο Ρότερνταμ στις 14 Απριλίου.

This is how Kelvin Kiptum broke Eliud Kipchoge’s record.

If it was football, he could have won the champions league !!! pic.twitter.com/AdX8CCcE35

— AiS (@Fiendlyg) February 22, 2024