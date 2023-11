Που το πάει ο Χάρι Κέιν;

Ο Χάρι Κέιν είναι… ασταμάτητος από τότε που μεταγράφηκε με ποσό-ρεκόρ για την Μπουντεσλίγκα το καλοκαίρι, όταν ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας υπέγραψε στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Κέιν έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Τότεναμ αφού πέρασε από τις τάξεις των ακαδημιών στο βόρειο Λονδίνο, όπου σημείωσε 280 γκολ σε 485 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης –μετά τον Άλαν Σίρερ και τον Γουέιν Ρούνεϊ– που έφτασε τα 200+ γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Κέιν αποκτήθηκε με ποσό-ρεκόρ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφού συμφώνησε να ενταχθεί στους πρωταθλητές Γερμανίας έναντι αρχικής αμοιβής 100 εκατ. ευρώ (86,4 εκατ. λίρες).

Αυτός ο αριθμός υπερκέρασε το προηγούμενο ορόσημο, τόσο για την Μπάγερν όσο και για την Μπουντεσλίγκα, επισκιάζοντας τη συμφωνία των 68 εκατομμυρίων λιρών που οδήγησε τον Λούκας Ερναντές στην Allianz Arena από την Ατλέτικο Μαδρίτης, το 2019.

Ρεκόρ μεταγραφών στην Μπουντεσλίγκα

Η πρώτη εμφάνιση του Κέιν για την Μπάγερν ήρθε κατά την ήττα στο Σούπερ Καπ Γερμανίας από τη Λειψία (0-3), αλλά ένα γκολ και μια ασίστ στο ντεμπούτο του βοήθησαν τους Βαυαρούς να συντρίψουν με 4-0 τη Βέρντερ Βρέμης στην παρθενική του εμφάνιση στην Μπουντεσλίγκα.

Η πρώτη εμφάνιση του Κέιν στο Τσάμπιονς Λιγκ για την Μπάγερν τον έφερε επίσης στο φύλλο αγώνα, καθώς ο αρχηγός της Αγγλίας σκόραρε με πέναλτι στη νίκη με 4-3 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κανένας παίκτης στην Μπουντεσλίγκα δεν έχει συμμετάσχει άμεσα σε περισσότερα γκολ από τον Κέιν (20) αυτή τη σεζόν, με τον 30χρονο σούπερ σταρ να συμμετέχει άμεσα στα πέντε (!) από τα επτά γκολ κατά τη διάρκεια της νίκης της Μπάγερν εναντίον της Μπόχουμ τον Σεπτέμβριο, με χατ-τρικ και δύο ασίστ.

Η αντιπαλότητα της Μπάγερν Μονάχου με την Μπορούσια Ντόρτμουντ θεωρείται ως το μεγαλύτερο παιχνίδι του γερμανικού ποδοσφαίρου και ο Κέιν σηματοδότησε το ντεμπούτο του στο Klassiker με μια παρουσία που έγραψε ιστορία το περασμένο σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, ο σέντερ φορ των Βαυαρών έγινε ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία που σημείωσε χατ-τρικ στο ντεμπούτο του στο Klassiker, καθώς η Μπάγερν συνέτριψε τους Βεστφαλούς με 4-0 μέσα στην έδρα τους, στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

To get a match ball for a hat-trick in a game like this in front of these fans was incredible! A special first klassiker #MiaSanMia pic.twitter.com/wZfwxbi1RX

— Harry Kane (@HKane) November 4, 2023