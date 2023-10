Θρίαμβος του Σίνερ στο Πεκίνο

Ο Γιανίκ Σίνερ ολοκλήρωσε θριαμβευτικά την πορεία του στο Πεκίνο, κατακτώντας τον τρίτο τίτλο του στη χρονιά (συνολικά ένατος) με τη νίκη (7-6/2, 7-6/2) επί του Ντανιίλ Μεντβέντεφ, στον τελικό του China Open.

Ο Σίνερ ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας χάσει από τον 27χρονο Ρώσο στις έξι προηγούμενες συναντήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων δύο νωρίτερα αυτή τη σεζόν, στους τελικούς του Ρότερνταμ και του Μαϊάμι.

BEIJING TITLE: UNLOCKED @janniksin claims the victory in a nail-biting match against the No. 2 seed, Daniil Medvedev, to win the #ChinaOpen Crown pic.twitter.com/N0iZV8J2u0

— ATP Tour (@atptour) October 4, 2023