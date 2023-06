Νικητής ο Οζιέ στο Ράλι Σαφάρι

O Σεμπαστιάν Οζιέ ήταν ο νικητής στο Ράλι της Κένυας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα WRC, αντέχοντας στην πίεση του Φινλανδού Κάλε Ροβάνπερα.

Ο 39χρονος Γάλλος της Toyota, οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (2013-2021), ολοκλήρωσε τα 355χλμ επικρατώντας του 22χρονου ομόσταβλού του στην ιαπωνική ομάδα για 6,7 δευτερόλεπτα.

Ο Οζιέ νίκησε για δεύτερη φορά στην αφρικανική χώρα μετά το 2021, ενώ πανηγύρισε την πρώτη θέση για τρίτη φορά εφέτος, μετά μετά το Μόντε Κάρλο και το Μεξικό, καταγράφοντας την 58η νίκη στην καριέρα του.

Η Toyota μετέτρεψε σε θρίαμβο τον αγώνα στην Κένυα, αφού τόσο ο τρίτος, ο Βρετανός Έλφιν Έβανς όσο και ο τέταρτος, ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα οδηγούσαν οχήματα του ιαπωνικού γίγαντα.

Από εκεί και ύστερα, την πρώτη οκτάδα συμπλήρωσαν κατά σειρά οι Ντάνι Σόρντο (Ισπανία, Hyundai), Οτ Τάνακ (Εσθονία/Ford), Πιερ-Λουί Λουμπέ (Γαλλία/Ford) και Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai).

Time to enjoy after a hell of a rally! A well deserved result for the whole @TGR_WRC team!@vinzzlandais #WRC #SafariRallyKenya pic.twitter.com/Q1XK7DS716

— Sébastien Ogier (@SebOgier) June 25, 2023