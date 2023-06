Ο τελικός των τελικών απόψε στην Πόλη

Η ώρα για την οποία πασχίζουν κάθε χρόνο οι ομάδες που ξεκινούν στη διοργάνωση πλησίασε.

Το «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης θα φιλοξενήσει απόψε, στις 22:00 τη νύχτα, τον τελικό του εφετινού Champions League, που φέρει αντιμέτωπες τη Μάντσεστερ Σίτι και την Ίντερ.

Οι «Πολίτες» έχουν στον πάγκο τον κορυφαίο προπονητή της Γης, τον Πεπ Γκουαρδιόλα, και στην κορυφή της επίθεσής τους το νέο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το νορβηγικό «βομβαρδιστικό» Έρλινγκ Χάαλαντ.

Επειδή όμως τα πλούτη δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία, στην περίπτωσή μας την επιτυχία, η Σίτι, αν και αναδείχθηκε πρόσφατα ως ο πιο πλούσιος ποδοσφαιρικός σύλλογος στον κόσμο, παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια που έχει ξοδέψει αγνοεί την κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου.

