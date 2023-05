Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ πήραν το πρωτάθλημα

Το πιο σκληρό πρόσωπο του ποδοσφαίρου βίωσε ο οργανισμός της Μπορούσια Ντόρντμουντ το απόγευμα του Σαββάτου. Η απώλεια του πρωταθλήματος την τελευταία αγωνιστική και μάλιστα με… αυτοκτονία μετά την εντός έδρας ήττα από την Μάιντς, στέρησε τους κόπους μιας ολόκληρης σεζόν.

Οι Βεστφαλοί έζησαν το απόλυτο σοκ, αλλά οι οπαδοί τους φρόντισαν αμέσως να δείξουν και το πιο όμορφο πρόσωπο του αθλήματος. Με την αγάπη, τη στήριξη, το τραγούδι τους. Eκείνοι πήραν σίγουρα το πρωτάθλημα συμπεριφοράς.

Όταν ο προπονητής του συλλόγου, Έντιν Τέρζιτς, στάθηκε μπροστά στο «κίτρινο τείχος» οι οπαδοί τραγούδησαν:

«Αν κερδίσετε και σταθείτε στην κορυφή ή αν χάσετε και σταθείτε στον πάτο, εμείς πάλι θα τραγουδήσουμε: Borussia, BVB! Ό,τι κι αν συμβεί, θα μείνουμε στο πλευρό σας μέχρι να πεθάνουμε και θα τραγουδάμε για εσάς: Borussia, Borussia, BVB!».

Η αντίδραση του νεαρού τεχνικού τα λέει όλα.

Borussia Dortmund fan-turned-head coach Edin Terzic in tears as the Südtribüne chants his name after losing the title.

The chant afterwards: “If you win and stand top, or if you lose and stand at the bottom, we’ll still sing: Borussia, BVB!”

Powerful.pic.twitter.com/Lc3F61gIdg

— Felix Tamsut (@ftamsut) May 27, 2023