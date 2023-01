Η Άρσεναλ έκανε το «μπαμ» με Ζορζίνιο

Η Άρσεναλ κρατούσε την έκπληξη για την τελευταία ημέρα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Οι «Κανονιέρηδες» προχώρησαν στο μεγάλο deal με την Τσέλσι κι έφεραν στο Βόρειο Λονδίνο και το «Εμιρέιτς» τον Ιταλό διεθνή μέσο Ζορζίνιο.

Εκτός από τις σχεδόν 500 συμμετοχές σε συλλόγους κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ζορζίνιο είναι βασικότατος στην Εθνική Ιταλίας για περισσότερα από πέντε χρόνια, πραγματοποιώντας 46 εμφανίσεις και κατακτώντας το Euro 2020 με τη «σκουάντρα ατζούρα».

Με την Τσέλσι κατάκτησε το Champions League, το Europa League, το UEFA Super Cup και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία Νέων στην ιταλική Βερόνα, όπου πέρασε τέσσερις σεζόν στην ανδρική ομάδα κάνοντας 96 εμφανίσεις πριν μετακομίσει στη Νάπολι.

Εκεί κέρδισε το Coppa Italia και το Σούπερ Καπ Ιταλίας το 2014, κάνοντας 160 εμφανίσεις κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων του στους «παρτενοπέι».

