Κάρολος: Πώς απέτισε φόρο τιμής στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

Την γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες επιστράτευσε και πάλι ο βασιλιάς Κάρολος, σε μία σημειολογική κίνηση – όπως τουλάχιστον το εξέλαβε ο Βρετανικός Τύπος- να τιμήσει την μνήμη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Καθ οδόν προς τα ανάκτορα, ο μονάρχης εθεάθη μέσα από το αυτοκίνητο, ντυμένος με σκούρο πανωφόρι, ναυτικό κοστούμι και ένα κομψό λευκό πουκάμισο, να φορά την γνωστή γραβάτα>

Ο Κάρολος δεν συμμετείχε στην χθεσινή επιμνημόσυνη δέηση για τον Κωνσταντίνο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, καθώς συνεχίζεται η θεραπεία του για καρκίνο, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ που επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία για τον εκλιπόντα νονό του, επικαλέστηκε «προσωπικούς λόγους» και τελικά δεν παραβρέθηκε.

Two Kings and Five Queens were among the Royal Guests and Relatives at a Service of Thanksgiving for the life of the late King Constantine II of Greece at St George’s Chapel in Windsor Castle. https://t.co/QLtxJg4Cph

— The Royal Watcher (@saadsalman719) February 27, 2024