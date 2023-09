Agile 23: Δείτε την κοινή στρατιωτική άσκηση 23 κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στη Γεωργία (βίντεο)

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στη διακρατική άσκηση με την επωνυμία «Agile Spirit 23» που έλαβε χώρα στη Γεωργία, από 21 Αυγούστου έως και 1η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες.

‘Οπως ανακοινώθηκε σχετικά, η άσκηση συνδιοργανώνεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ και της Γεωργίας, και είναι τύπου Command Post/Computer Assisted Exercise (CPX/CAX) επιπέδου πολυεθνικού επιτελείου Ταξιαρχίας καθώς και Live Exercise/Field Training Exercise (LIVEX/FTX) επιπέδου Τάγματος διπλής ενεργείας (Force on Force) με πραγματικά πυρά (Live Fire).

Στην άσκηση συμμετείχε προσωπικό και μέσα από 23 κράτη. Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 7 αξιωματικοί επιτελείς της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» στο επιτελείο της πολυεθνικής Ταξιαρχίας, και 3 αξιωματικοί επιτελείς της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ στο επιτελείο της Τμηματικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Component Command – SOCC).

Κατά τη διάρκεια της άσκησης διεξήχθη ένα ευρύ φάσμα χερσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων αεροκίνητες ενέργειες, επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, καθώς και εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης – εκμετάλλευσης πληροφοριών και σχεδίασης – λήψης απόφασης (Military Decision Making Process – MDMP), οι οποίες συνέβαλαν στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων.

#Marines with @2dMarDiv secure a simulated enemy explosive for transport during exercise Agile Spirit 23 in Vaziani Training Area, Georgia on Aug. 18.

Exercise Agile Spirit 23 supports theater security cooperation and interoperability among NATO Allies and partners.#USMC pic.twitter.com/f46MMKqPVn

— U.S. Marines (@USMC) September 3, 2023