Φωτιές: Πώς φαίνονται από το Διάστημα οι πυρκαγιές – Καλυμμένη με καπνούς η χώρα (βίντεο)

Σκεπασμένη με καπνούς από τις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται σε πολλές περιοχές της επικράτειας είναι η Ελλάδα, όπως καταγράφει και βίντεο που κατεγράφη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το πέρασμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού πάνω από τη χώρα έγινε χθες, Τετάρτη 23 Αυγούστου, στις 14:18 ώρα Ελλάδας.

Στο βίντεο δεν καταγράφονται τα μέτωπα σε Αττική και Βοιωτία, ωστόσο διακρίνεται ο καπνός από τις πυρκαγιές στα βόρεια της χώρας.

«Το πέρασμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού πάνω από την Ελλάδα δείχνει πώς οι ουρανοί είναι γεμάτοι καπνό από τις πυρκαγιές σε ολόκληρη την περιοχή» αναφέρεται στην ανάρτηση στη σελίδα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

This @Space_Station pass over Greece shows just how the skies are filled with wildfire smoke across the entire region. #Greecewildfires

Aug 23, 2023 – 12:18 PM EEST pic.twitter.com/9HwIu6LYzx

— ISS Above (@ISSAboveYou) August 23, 2023