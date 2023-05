Atoms to Algos ΙΙ: Η καινοτομία στην βιομηχανία των ημιαγωγών 

Οι ημιαγωγοί αναδεικνύονται ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής βιομηχανίας, που τροφοδοτούν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές από τα smartphones έως τα αυτόνομα οκίνητα, και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και θα αποτελέσουν το επίκεντρο του δεύτερο Atoms to Algos που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2023, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και περιλαμβάνει παρουσιάσεις από κορυφαία στελέχη παγκοσμίων τεχνολογικών εταιρειών, όπως η Applied Materials, η Qualcomm και η NVIDIA, καθώς και από εκπροσώπους της McKinsey και της Kosmocar Α.Ε.. Οι ομιλητές θα επικεντρωθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η βιομηχανία και στις στρατηγικές που υιοθετεί για να ανταποκριθεί σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, στους ομιλητές περιλαμβάνονται οι:

Κώστας Μάλλιος, Corporate Vice President & General Manager, Applied Materials

Dino Bekis, Vice President & General Manager, Qualcomm

Πολυχρόνης Ξεκαλάκης, Distinguished Engineer & Chief Architect, NVIDIA

Julia Werra, Associate Partner, Software & Automotive sector, McKinsey, και

Θανάσης Κονιστής, Head of Group After Sales & New Business Development, Kosmocar (VW)

Με την επιβράδυνση του νόμου του Moore και την αύξηση της πολυπλοκότητας των επεξεργαστών, η ηλεκτρονική βιομηχανία ηγείται της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης νέων υλικών και αρχιτεκτονικών και τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης για συγκεκριμένες εφαρμογές. Στον κλάδο των ημιαγωγών, η καινοτομία απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων της αλυσίδας αξίας, από την έρευνα και ανάπτυξη μέχρι τη σχεδίαση, την κατασκευή, τη συσκευασία, τον έλεγχο ποιότητας, τη διανομή και την υποστήριξη των πελατών.

Η προώθηση της καινοτομίας στην ανάπτυξη επεξεργαστών απαιτεί τον διαμοιρασμό γνώσης και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Η βιομηχανία ημιαγωγών συχνά συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς και βιομηχανικές κοινοπραξίες προκειμένου να συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους και τεχνογνωσία. Επίσης, οι συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών βιομηχανιών, όπως των κατασκευαστών επεξεργαστών με εταιρείες από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας ή τον κλάδο της υγείας, οδηγούν σε εξατομικευμένες λύσεις και επιταχύνουν τη δημιουργικότητα σε συγκεκριμένους τομείς.

Η συνεργασία, ο διαμοιρασμός γνώσης και η ενοποίηση προηγμένων τεχνολογιών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την υπέρβαση των όριων στην ηλεκτρονική βιομηχανία. Η εκδήλωση “Atoms to Algos” που διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα από την Think Silicon, μέλος της Applied Materials Ελλάδος, έχει ως στόχο να συγκεντρώσει συμμετέχοντες από όλη την αλυσίδα αξίας της ηλεκτρονικής βιομηχανίας προκειμένου να αναδείξει τις τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες στον τομέα των ημιαγωγών και να επισημάνει τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσης.

Οι ομιλητές θα εστιάσουν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς και στις στρατηγικές που υιοθετεί η βιομηχανία για να ανταποκριθεί σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον.

Τα panel discussions της εκδήλωσης θα συντονίσουν ο κ. Μάρκος Βερέμης (Co-founder & Chairman of Upstream, Partner of Big Pi Ventures) και ο κ. Παναγιώτης Καραμπίνης (Managing Director, Endeavor Greece).

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, μπορεί να γίνει μόνο με φυσική παρουσία και απαιτεί εγγραφή.